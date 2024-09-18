«Среда, мои чуваки»: 15 забавных кадров лягушек и не только
Разглядываем, кто обитает в экзотариуме Ярославского зоопарка
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В Ярославском зоопарке обитает множество животных — от крошечных рыб до величественных зубров. Одних из самых небольших обитателей можно найти в зооэкзотариуме, здесь кажется, что жизнь остановилась. Лягушки смиренно сидят на ветках, змеи отдыхают на камнях, а гекконы ищут скрытное место для сна.
В этом фоторепортаже ищите мемных обитателей, которые всем свои видом показывают: «Настала среда, мои чуваки».
«Среда, мои чуваки» (It is Wednesday, my dudes) — мем, который зародился в 2014 году из-за фотографии злой щитоспинки — земноводного с забавным видом. Из-за завирусившейся картинки еженедельно тысячи пользователей Интернета поздравляют друг друга с серединой недели, отправляя забавные изображения лягушек и жаб.