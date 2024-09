«Среда, мои чуваки»: 15 забавных кадров лягушек и не только

«Среда, мои чуваки» (It is Wednesday, my dudes) — мем, который зародился в 2014 году из-за фотографии злой щитоспинки — земноводного с забавным видом. Из-за завирусившейся картинки еженедельно тысячи пользователей Интернета поздравляют друг друга с серединой недели, отправляя забавные изображения лягушек и жаб.