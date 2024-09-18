«Среда, мои чуваки»: 15 забавных кадров лягушек и не только

Эти обитатели своей серьезностью вызывают улыбки Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославском зоопарке обитает множество животных — от крошечных рыб до величественных зубров. Одних из самых небольших обитателей можно найти в зооэкзотариуме, здесь кажется, что жизнь остановилась. Лягушки смиренно сидят на ветках, змеи отдыхают на камнях, а гекконы ищут скрытное место для сна.

В этом фоторепортаже ищите мемных обитателей, которые всем свои видом показывают: «Настала среда, мои чуваки».

«Среда, мои чуваки» (It is Wednesday, my dudes) — мем, который зародился в 2014 году из-за фотографии злой щитоспинки — земноводного с забавным видом. Из-за завирусившейся картинки еженедельно тысячи пользователей Интернета поздравляют друг друга с серединой недели, отправляя забавные изображения лягушек и жаб.

Жабовидные квакши поздравляют с экватором недели Источник: Кирилл Поверинов











Лягушка расслабляется и вам того желает Источник: Кирилл Поверинов











Ее сосед хамелеон сохраняет спокойствие, несмотря на линьку Источник: Кирилл Поверинов











Также в зооэкзотариуме есть несколько видов черепах Источник: Кирилл Поверинов











Варан будто бы улыбается посетителям Источник: Кирилл Поверинов











Нос двухкоготной черепахи похож на пятачок свиньи Источник: Кирилл Поверинов











Геккон практически слился с фоном Источник: Кирилл Поверинов











Маленьких рептилий можно увидеть в самых необычных углах террариума Источник: Кирилл Поверинов











Королевский питон с особым вниманием разглядывает фотографа Источник: Кирилл Поверинов











Это игуана обыкновенная Источник: Кирилл Поверинов











Сцинк разлегся в глубине террариума Источник: Кирилл Поверинов











Агамы бородатые замирают при виде посетителей Источник: Кирилл Поверинов











Ящериц бывает трудно найти с их скрытностью Источник: Кирилл Поверинов











Питон гипнотизирует взглядом, словно вот-вот заговорит Источник: Кирилл Поверинов









