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Животные фоторепортаж «Среда, мои чуваки»: 15 забавных кадров лягушек и не только

«Среда, мои чуваки»: 15 забавных кадров лягушек и не только

Разглядываем, кто обитает в экзотариуме Ярославского зоопарка

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Эти обитатели своей серьезностью вызывают улыбки

В Ярославском зоопарке обитает множество животных — от крошечных рыб до величественных зубров. Одних из самых небольших обитателей можно найти в зооэкзотариуме, здесь кажется, что жизнь остановилась. Лягушки смиренно сидят на ветках, змеи отдыхают на камнях, а гекконы ищут скрытное место для сна.

В этом фоторепортаже ищите мемных обитателей, которые всем свои видом показывают: «Настала среда, мои чуваки».

«Среда, мои чуваки» (It is Wednesday, my dudes) — мем, который зародился в 2014 году из-за фотографии злой щитоспинки — земноводного с забавным видом. Из-за завирусившейся картинки еженедельно тысячи пользователей Интернета поздравляют друг друга с серединой недели, отправляя забавные изображения лягушек и жаб.

Жабовидные квакши поздравляют с экватором недели

Лягушка расслабляется и вам того желает

Ее сосед хамелеон сохраняет спокойствие, несмотря на линьку

Также в зооэкзотариуме есть несколько видов черепах

Варан будто бы улыбается посетителям

Нос двухкоготной черепахи похож на пятачок свиньи

Геккон практически слился с фоном

Маленьких рептилий можно увидеть в самых необычных углах террариума

Королевский питон с особым вниманием разглядывает фотографа

Это игуана обыкновенная

Сцинк разлегся в глубине террариума

Агамы бородатые замирают при виде посетителей

Ящериц бывает трудно найти с их скрытностью

Питон гипнотизирует взглядом, словно вот-вот заговорит

Ранее мы также публиковали 15 забавных фотографий животных. Эти кадры точно поднимут вам настроение.

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