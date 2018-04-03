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Город

«Ярославский суд необъективен»: матушки из Мосейцево требуют перенести заседание в другой город

3 апреля 2018 16:23
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суд, дети, Ярославль, Мосейцево, дело о Мосейцево, матушки

Сегодня в Ярославском областном суде прошло заседание — уже трудно вспомнить, какое по счёту — по делу о Мосейцево. На этот раз три осуждённые за издевательства над людьми Людмила Любимова, Рифа Гусманова и Гузель Семёнова подали апелляцию. Хотят скостить срок.

Все три женщины находились в СИЗО, с судьями общались по видеосвязи. В начале процесса они попросили поговорить с адвокатами. Каждая хотела по полчаса. Суд выделил на каждую по 15 минут. Все, кроме адвокатов, из зала суда вышли.

После совещания, все женщины в голос объявили: хотим, чтобы дело рассматривал суд другой области.

— Просим отвод Ярославскому областному суду, так как сомневаемся в его объективности. А также в объективности обвинения ярославского прокурора, — по очереди говорили Любимова, Семёнова и Гусманова.

Женщины указывали такие причины, как давление со стороны СМИ, нарушения при работе с документами и доказательствами со стороны ярославских судей, а также ложь и противоречия в показаниях прокурора. Адвокаты своих подзащитных поддержали.

Однако суд да и сам прокурор все доводы посчитали не обоснованными. Поэтому в отводе заключённым отказали. Тогда все три женщины прибегли к ещё одной хитрости, наработанной, похоже, годами: они вызвали на помощь ещё одного адвоката.

— Они попросили перенести заседание на пять дней, чтобы новый адвокат смог ознакомиться с материалами дела. Суд предоставил адвокату два дня. Новое заседание состоится в пятницу 6 марта, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

Напомним, эта страшная история началась ещё в 2013 году. В приёмной семье Людмилы Любимовой от побоев погибла девочка. Все три женщины уверяли, что они невиновны. Но суд решил иначе. 11 октября Ростовский районный суд вынес приговор трём фигуранткам громкого дела.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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