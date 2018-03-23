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Руководитель подразделения мэрии Ярославля работал на стороне

23 марта 2018 13:17
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власть, мэрия, Ярославль

Второй день подряд в Ярославле обсуждают сотрудников мэрии. Вчера прогремела информация о том, что заместитель мэра Дмитрий Носов оказался ненастоящим, а сегодня стало известно, что заместитель начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций Хаджи Бадалов был принят на работу с нарушениями закона.

— Муниципальному служащему запрещено заниматься коммерческой деятельностью, а Хаджи Бадалов совмещал службу в мэрии Ярославля с работой в компании «Райз энд Шайн», которая занимается производством кино, — рассказали в прокуратуре. — Там он числился генеральным директором, а заодно являлся учредителем фирмы.

После того, как прокуратура указала Хаджи Бадалову на нарушения, он их устранил — уволился из «Райз энд Шайн».

Сам Бадалов комментировать эту информацию отказался, сославшись на то, что «прокуратура уже всё сказала».

Хаджи Назимович работает в мэрии Ярославля с декабря прошлого года. Тогда в мэрии сообщили, что он зачислен на должность, по сути, руководителя управления. Он отвечает за коммуникации мэрии с региональными и федеральными СМИ, информирование о проектах Ярославля.

Он окончил Институт Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, получил степень магистра на факультете Государственного управления МГУ. Работал на телеканалах RT, «Лайф», с 2016 года до последнего времени был продюсером международных новостей на телеканале НТВ в программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», а затем и личным продюсером ведущей. И, как стало известно теперь, успел поработать генеральным директором «Райз энд Шайн».

Михаил Контуев
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Фото: Хаджи Бадалов/Vk.com
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