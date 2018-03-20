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Город

31-летний ярославец замёрз насмерть, охраняя сломавшийся снегоход

20 марта 2018 10:08
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Волга, переохлаждение, Ярославль, снегоход

Трагедией закончилась совместная прогулка двоих друзей на снегоходе. Один из них замёрз насмерть.

Мужчины отправились на Волгу кататься на снегоходе. Внезапно он сломался. Они  попытались починить его, но не смогли. С машиной провозились почти сутки. Когда поняли, что ничего не получается, решили идти за помощью. Но и оставить дорогую вещь без присмотра не решились. Тогда 30-летний мужчина пошёл к берегу искать помощи, а 31-летний остался охранять снегоход.

— Когда помощь подоспела, мужчина уже умер от переохлаждения. Вероятнее всего, он уснул на морозе. Тело обнаружили 19 марта. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Сегодня утром 28-летнюю Татьяну Паршукову нашли мёртвой в своей квартире.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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