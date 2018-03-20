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31-летний ярославец замёрз насмерть, охраняя сломавшийся снегоход
20 марта 2018 10:08
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Трагедией закончилась совместная прогулка двоих друзей на снегоходе. Один из них замёрз насмерть.
Мужчины отправились на Волгу кататься на снегоходе. Внезапно он сломался. Они попытались починить его, но не смогли. С машиной провозились почти сутки. Когда поняли, что ничего не получается, решили идти за помощью. Но и оставить дорогую вещь без присмотра не решились. Тогда 30-летний мужчина пошёл к берегу искать помощи, а 31-летний остался охранять снегоход.
— Когда помощь подоспела, мужчина уже умер от переохлаждения. Вероятнее всего, он уснул на морозе. Тело обнаружили 19 марта. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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Фото: Александра Савельева
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