×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь
Эксклюзив

Город

Секс-скандал: в Ярославле родители в прямом эфире сняли порно на глазах дочери

17 февраля 2018 14:14
6 380 0
дети, Интернет, скандал, Ярославль

В интернете яростно обсуждают выходку ярославских родителей, которые занялись сексом на глазах у ребёнка. Делали они это в прямом эфире, транслируя видео в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах слышны пьяные голоса.

— Я просто чисто отдыхаю, — объясняет зрителям женщина.

Пара перебивает свои утехи скандалами и руганью. Неожиданно на заднем плане появилась маленькая белокурая головка ребёнка, и слышен детский голос, обращающийся к родителям. Но взрослые отозвались лишь матом. Видео набрало тысячи просмотров. На родителей накинулись ещё в прямом эфире. Очевидно, писали им о том, что за такое грозит ответственность.

— Да кто меня посадит! — орёт в ответ пьяная мать.

После «показа» во «ВКонтакте» создали целую группу, где обсуждают грязную выходку родителей. А фотографии и видео уже разнеслись по федеральным пабликам, где пользователи требуют лишить пару родительских прав.

— Создавайте, что хотите, — отвечает на нападки в интернете отец семейства.

Из личных страниц обоих родителей видно, что семья живёт в Ярославле, вероятно, на съёмной квартире. В профиле матери полно счастливых семейных фотографий.
На выходку взрослых обратили внимание полиция и следственные органы.

— Следственными органами Следственного комитета будет проведена доследственная проверка по данной информации, появившейся в интернете и вызвавшей большой общественный резонанс. В ходе проверки будут установлены личности и будет дана правовая оценка действиям взрослых, — рассказала старший помощник СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Видео настолько отвратительно, что из этических соображений мы не публикуем его на нашем сайте. 

В Ярославской области продолжают обсуждать дело молодой матери, заморившей голодом годовалого сына

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Певица Зара приехала в Ярославль и устроила концерт курсантам

Спорт
Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы
Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 55,80 56,79
EUR 69,60 70,59
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 17.02
USD 56,36 -0,24
EUR 70,65 -0,02
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.