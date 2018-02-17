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Эксклюзив
Секс-скандал: в Ярославле родители в прямом эфире сняли порно на глазах дочери
17 февраля 2018 14:14
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В интернете яростно обсуждают выходку ярославских родителей, которые занялись сексом на глазах у ребёнка. Делали они это в прямом эфире, транслируя видео в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах слышны пьяные голоса.
— Я просто чисто отдыхаю, — объясняет зрителям женщина.
Пара перебивает свои утехи скандалами и руганью. Неожиданно на заднем плане появилась маленькая белокурая головка ребёнка, и слышен детский голос, обращающийся к родителям. Но взрослые отозвались лишь матом. Видео набрало тысячи просмотров. На родителей накинулись ещё в прямом эфире. Очевидно, писали им о том, что за такое грозит ответственность.
— Да кто меня посадит! — орёт в ответ пьяная мать.
После «показа» во «ВКонтакте» создали целую группу, где обсуждают грязную выходку родителей. А фотографии и видео уже разнеслись по федеральным пабликам, где пользователи требуют лишить пару родительских прав.
— Создавайте, что хотите, — отвечает на нападки в интернете отец семейства.
Из личных страниц обоих родителей видно, что семья живёт в Ярославле, вероятно, на съёмной квартире. В профиле матери полно счастливых семейных фотографий.
— Следственными органами Следственного комитета будет проведена доследственная проверка по данной информации, появившейся в интернете и вызвавшей большой общественный резонанс. В ходе проверки будут установлены личности и будет дана правовая оценка действиям взрослых, — рассказала старший помощник СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
Видео настолько отвратительно, что из этических соображений мы не публикуем его на нашем сайте.
В Ярославской области продолжают обсуждать дело молодой матери, заморившей голодом годовалого сына.
Фото: vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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