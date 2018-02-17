Секс-скандал: в Ярославле родители в прямом эфире сняли порно на глазах дочери

В интернете яростно обсуждают выходку ярославских родителей, которые занялись сексом на глазах у ребёнка. Делали они это в прямом эфире, транслируя видео в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах слышны пьяные голоса.

— Я просто чисто отдыхаю, — объясняет зрителям женщина.

Пара перебивает свои утехи скандалами и руганью. Неожиданно на заднем плане появилась маленькая белокурая головка ребёнка, и слышен детский голос, обращающийся к родителям. Но взрослые отозвались лишь матом. Видео набрало тысячи просмотров. На родителей накинулись ещё в прямом эфире. Очевидно, писали им о том, что за такое грозит ответственность.

— Да кто меня посадит! — орёт в ответ пьяная мать.

После «показа» во «ВКонтакте» создали целую группу, где обсуждают грязную выходку родителей. А фотографии и видео уже разнеслись по федеральным пабликам, где пользователи требуют лишить пару родительских прав.

— Создавайте, что хотите, — отвечает на нападки в интернете отец семейства.

Из личных страниц обоих родителей видно, что семья живёт в Ярославле, вероятно, на съёмной квартире. В профиле матери полно счастливых семейных фотографий.

На выходку взрослых обратили внимание полиция и следственные органы.

— Следственными органами Следственного комитета будет проведена доследственная проверка по данной информации, появившейся в интернете и вызвавшей большой общественный резонанс. В ходе проверки будут установлены личности и будет дана правовая оценка действиям взрослых, — рассказала старший помощник СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Видео настолько отвратительно, что из этических соображений мы не публикуем его на нашем сайте.

В Ярославской области продолжают обсуждать дело молодой матери, заморившей голодом годовалого сына.