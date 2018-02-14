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Ярославец забил первую шайбу на Олимпиаде-2018
14 февраля 2018 15:53
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Сегодня в Пхёнчхане начались хоккейные матчи. В первых играх встречаются Словакия с Россией и США со Словенией.
Счет в матче и в олимпийских матчах открыл воспитанник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков. На четвертой минуте матча ярославский хоккеист с близкого расстояния поразил ворота вратаря Словакии.
Сейчас закончился первый период матча. Счет 2:2. До 16-й минуты российская сборная вела 2:0, но под конец первого игрового отрезка пропустила две шайбы.
14 февраля 2018 г.
Когда болеть за наших, смотрите в расписании Олимпиады.
Фото: khl.ru
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