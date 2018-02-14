Ярославец забил первую шайбу на Олимпиаде-2018

Владислав Гавриков

Сегодня в Пхёнчхане начались хоккейные матчи. В первых играх встречаются Словакия с Россией и США со Словенией.

Счет в матче и в олимпийских матчах открыл воспитанник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков. На четвертой минуте матча ярославский хоккеист с близкого расстояния поразил ворота вратаря Словакии.

Сейчас закончился первый период матча. Счет 2:2. До 16-й минуты российская сборная вела 2:0, но под конец первого игрового отрезка пропустила две шайбы.

Когда болеть за наших, смотрите в расписании Олимпиады.