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Пострадал за дерзость: машину ярославца эвакуировали из сугробов на набережной
13 февраля 2018 09:34
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Прошедшие неделю назад снегопады в Ярославле до сих пор чувствуют на себе автовладельцы. Так, для одного автолюбителя снег стал наказанием за дерзость — иномарку ярославца заблокировало на нижнем ярусе набережной.
— Вытащили его. Говорят, девять дней здесь сидит, — рассказал ярославец Дмитрий Соколов, который ранее предложил помощь всем автовладельцам города.
— Такого умника можно было и до весны оставить, — говорят в ответ автовладельцы в группе «Дороги Ярославля».
Дело в том, что въезд, а уж тем более парковка на нижнем ярусе набережной — запрещены. Это пешеходная зона. Как оказалось, «Ситроен» попал на набережную разрешенным путём съехал по спуску у Арсенальной башни. Но начался снегопад, и подняться обратно он решил иначе. И застрял.
Ярославец на внедорожнике умудрился вытащить даже застрявшую груженую фуру.
Фото: Открытый Ярославль / vk.com, Дмитрий Соколов
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