Пострадал за дерзость: машину ярославца эвакуировали из сугробов на набережной

Пострадал за наглость

Прошедшие неделю назад снегопады в Ярославле до сих пор чувствуют на себе автовладельцы. Так, для одного автолюбителя снег стал наказанием за дерзость — иномарку ярославца заблокировало на нижнем ярусе набережной.

— Вытащили его. Говорят, девять дней здесь сидит, — рассказал ярославец Дмитрий Соколов, который ранее предложил помощь всем автовладельцам города.

— Такого умника можно было и до весны оставить, — говорят в ответ автовладельцы в группе «Дороги Ярославля».

Дело в том, что въезд, а уж тем более парковка на нижнем ярусе набережной — запрещены. Это пешеходная зона. Как оказалось, «Ситроен» попал на набережную разрешенным путём съехал по спуску у Арсенальной башни. Но начался снегопад, и подняться обратно он решил иначе. И застрял.

Ярославец неделю простоял на набережной, не сумев выехать. Но даже не получил штраф

Ярославец на внедорожнике умудрился вытащить даже застрявшую груженую фуру.