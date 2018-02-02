Месиво из машин: серьёзная авария на ЮЗОД в Ярославле

Очевидцы говорят, что есть пострадавшие

Серьёзное ДТП произошло около часа назад на Юго-Западной окружной дороге. Там столкнулись сразу три авто, а ещё одно улетело в кювет.

Авария произошла перед мостом возле управления ГИБДД на улице Декабристов.

— На месте уже работают сотрудники ДПС и медики, — рассказывают очевидцы.

По сообщениям ярославцев, в кювет на скользкой дороге улетел «Хёндай». А ещё две легковушки столкнулись с «Газелью».

Внедорожник улетел в кювет

Мы уточняем информацию о пострадавших.

Ещё одно серьёзное ДТП произошло сегодня на Юбилейном мосту.