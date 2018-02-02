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Месиво из машин: серьёзная авария на ЮЗОД в Ярославле
2 февраля 2018
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Серьёзное ДТП произошло около часа назад на Юго-Западной окружной дороге. Там столкнулись сразу три авто, а ещё одно улетело в кювет.
Авария произошла перед мостом возле управления ГИБДД на улице Декабристов.
— На месте уже работают сотрудники ДПС и медики, — рассказывают очевидцы.
По сообщениям ярославцев, в кювет на скользкой дороге улетел «Хёндай». А ещё две легковушки столкнулись с «Газелью».
Мы уточняем информацию о пострадавших.
Ещё одно серьёзное ДТП произошло сегодня на Юбилейном мосту.
Фото: Артём Гаплевский/Vk.com, Артём Гаплевский
Видео: Илья Пенин
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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