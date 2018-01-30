В Ярославле маршрутка с пассажирами влетела в столб

Говорят, в аварии есть пострадавшие

В Ярославле на Полушкиной Роще в сторону Брагино маршрутка с пассажирами угодила в столб. ДТП произошло несколько минут назад. Об этом сообщают в паблике «Первый Ярославский автопортал». По словам очевидцев, из маршрутки выходили пассажиры с травмами.

— Собирается пробка. Краем глаза видел, как из салона женщина еле выходила, — пишет очевидец аварии Руслан Мамедов.

Мы уточняем у сотрудников ГИБДД подробности ДТП.