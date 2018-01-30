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В Ярославле маршрутка с пассажирами влетела в столб
30 января 2018
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В Ярославле на Полушкиной Роще в сторону Брагино маршрутка с пассажирами угодила в столб. ДТП произошло несколько минут назад. Об этом сообщают в паблике «Первый Ярославский автопортал». По словам очевидцев, из маршрутки выходили пассажиры с травмами.
— Собирается пробка. Краем глаза видел, как из салона женщина еле выходила, — пишет очевидец аварии Руслан Мамедов.
Мы уточняем у сотрудников ГИБДД подробности ДТП.
Фото: Олег Валерич/Vk.com
Видео: Галинка Горелышева/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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