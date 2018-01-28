В Ярославле в аварию угодили две машины такси «Тройка»

Машины из такси «Тройка» часто фигурируют в сводках ДТП

Сегодня около пяти часов утра произошла авария на перекрестке улиц Свердлова и Собинова. В ДТП угодили два белых «Рено» из такси «Тройка».

— У них там бесконечный автопарк что ли? — отмечает, что машины из этого такси часто фигурируют в сводках ДТП в соцсети «ВКонтакте», Алексей Бучин.

— Может, им начальство план по ДТП устанавливает, — шутит в ответ Александр Васильков.

А вот медикам сейчас не до шуток. Они сообщают, что в аварии пострадали два человека.

На днях ещё одна машина такси «Тройка» угодила в ДТП в центре Ярославля.