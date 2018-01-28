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В Ярославле в аварию угодили две машины такси «Тройка»
28 января 2018
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Сегодня около пяти часов утра произошла авария на перекрестке улиц Свердлова и Собинова. В ДТП угодили два белых «Рено» из такси «Тройка».
— У них там бесконечный автопарк что ли? — отмечает, что машины из этого такси часто фигурируют в сводках ДТП в соцсети «ВКонтакте», Алексей Бучин.
— Может, им начальство план по ДТП устанавливает, — шутит в ответ Александр Васильков.
А вот медикам сейчас не до шуток. Они сообщают, что в аварии пострадали два человека.
На днях ещё одна машина такси «Тройка» угодила в ДТП в центре Ярославля.
Фото: Юрий Лихота/Первый ярославский автопортал/Vk.com
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