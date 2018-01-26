«Слышите, главы? Контролирую каждый ваш шаг»: за что сегодня ругался мэр Ярославля

Мэр Ярославля снова ругался на подчинённых

Сегодня на утреннем общегородском совещании в мэрии Ярославля глава города Владимир Слепцов был строг к своим подчиненным. Впрочем, как и всегда. Но на этот раз градоначальник резко высказался по отношению к главам районов.

— Слышите, главы? Я контролирую каждый ваш шаг и каждое безразличие. Оно отразится на рейтинге вашей работы, — сурово заявил Владимир Слепцов.

Гнев мэра возник из-за многочисленных жалоб пешеходов на неубранные тротуары. Это встречается в каждом районе Ярославля, даже на самых центральных улицах. В частности, главам районов рекомендовали лучше напоминать предпринимателям об уборке улиц вокруг своих магазинов. А также оставлять снег на заледенелых улицах, чтобы люди могли пройти.