В Ярославле подросток подал в суд на свою мать

Суд встал на сторону ребёнка

В Ярославле подросток подал в суд на собственную мать. После смерти мужа женщина начала вести аморальный образ жизни. Дети ей стали в тягость. Сначала она отдала в детдом сына, а потом, спустя несколько лет, младшую сестру. Девочка поступила в тяжёлом состоянии: она была грязная и голодная. За несколько лет мать навестила детей всего пару раз, да и то каждый раз от неё пахло перегаром.

— В 2013 году в суд был подан иск о лишении ее родительских прав, но удовлетворен не был. Суд обязал женщину выплачивать алименты, которые она детям не перечисляла, накопился долг более полумиллиона рублей, — рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

В прошлом году мальчик решил действовать самостоятельно. Он подал иск в суд о лишении матери родительских прав. Органы опеки, несмотря на заключение прокуратуры, настаивали на отказе в иске. Суд встал на сторону несовершеннолетнего. Мальчик обратился к уполномоченному по правам человека, поскольку посчитал, что органы опеки обжалуют решение суда. Однако оказалось, что оснований для обжалования нет.

— Мать поставлена на профилактический учет, привлечена к административной ответственности, рассматривается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Органы опеки намерены обратиться с исковым заявлением в суд о лишении женщины родительских прав и в отношении второго ребенка, младшей сестры. Лишение матери родительских прав позволит обоим детям стать получателями мер социальной поддержки, — рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле нашли мать, которая бросила свою 11-месячную дочку в притоне.