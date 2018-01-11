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В Ярославле из-за припаркованных машин скорая не смогла подъехать к потерявшему сознание ребёнку
11 января 2018
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Врачам пришлось бегом бежать, чтобы спасти жизнь двухлетнему ребёнку. Малыш потерял сознание дома по адресу Кудрявцева, 9. Родители немедленно вызвали скорую. Но машина не смогла подъехать к дому из-за плотно припаркованных автомобилей жильцов. Поэтому врачи выскочили из машины и побежали на помощь к малышу.
— Потеря сознания была на фоне высокой температуры, всё обошлось, ребёнок благополучно доставлен в больничку. Друзья, давайте немного думать, когда паркуем свои авто, — написал в соцсетях очевидец произошедшего Евгений Клемитенко.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле в мошенничестве заподозрили частную скорую.
Фото: Евгений Клемитенко/Vk.com
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