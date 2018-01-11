В Ярославле из-за припаркованных машин скорая не смогла подъехать к потерявшему сознание ребёнку

Машины наставлены впритык

Врачам пришлось бегом бежать, чтобы спасти жизнь двухлетнему ребёнку. Малыш потерял сознание дома по адресу Кудрявцева, 9. Родители немедленно вызвали скорую. Но машина не смогла подъехать к дому из-за плотно припаркованных автомобилей жильцов. Поэтому врачи выскочили из машины и побежали на помощь к малышу.

— Потеря сознания была на фоне высокой температуры, всё обошлось, ребёнок благополучно доставлен в больничку. Друзья, давайте немного думать, когда паркуем свои авто, — написал в соцсетях очевидец произошедшего Евгений Клемитенко.

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