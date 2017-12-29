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Смертельное ДТП под Туношной: погибший водитель «Ленд Крузера» набросил ремень, не пристегнув
29 декабря 2017
11 092 18
Стали известны первые подробности о страшном ДТП, которое произошло сегодня под Туношной на трассе Ярославль — Кострома. 62-летний ярославец на «Тойоте Ленд Крузер» мчался на дачу в Большие Соли.
— Сначала он наехал на ВАЗ 11-й модели, который ехал в попутном направлении, — рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — После этого «Тойоту» отбросило на встречку. Там он сначала вскользь зацепил «Ниссан Кашкай», а потом врезался в ехавший навстречу грузовой ГАЗ. Водитель «Тойоты» погиб.
— Мы ехали сзади внедорожника, — рассказывает свидетель аварии. — Он сильно вилял и обгонял машины по обочине.
Ещё аварии смутило то, как «Тойота» наехала на ВАЗ, а потом вылетела на встречную полосу. Есть версии, что водителю стало плохо или, может, он даже умер до того, как случилось ДТП.
— Как-то это выглядело странно, как будто машиной уже никто не управлял, — говорят водители, которые в момент ехали рядом. — Но если он к моменту столкновения с «ГАЗом» был жив, то шансов у него было мало. Он сам себе приготовил смертельное приспособление — в замок для ремня безопасности он вставил деревяшку. То есть получается, что ремень на нем просто болтался, создавая видимость того, что он пристёгнут.
Напомним, ДТП, в котором погиб водитель «Тойоты Ленд Крузер», произошло сегодня в 11 часов 50 минут на 52 километре трассы Ярославль — Кострома.
Фото: Алена Кавина/Vk.com, Вера Осипова-Фомина/Vk.com, Александр Мельников/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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