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В Новый год таксисты взвинтят цены: сколько будет стоить поездка в Ярославле

29 декабря 2017
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транспорт, такси, Новый год, Ярославль, НГ 2018

Прокатиться в новогоднюю ночь по Ярославлю на такси будет дороже, чем в обычные дни.

— Нет фиксированных цен на Новый год, — говорят диспетчеры в службах такси. — Стоимость поездки будет зависеть от погодных условий и загруженности машин.

Но уже сейчас понятно, что возить по обычным тарифам ярославцев таксисты не будут. Мы взяли маршрут из Брагино до центра, поездка по которому в обычное время обходится в 215-220 рублей и попробовали заказать заранее машину на час ночи 1 января.

В такси «Максим» сказали, что поездка обойдётся в 370 рублей, в «Яндексе» нет услуги вызова авто заранее, в «Сатурне» стоимость считается во время пути на таксометре, а в «Тройке» и вовсе ещё не придумали, сколько брать с пассажиров денег в новогоднюю ночь. Но во всех службах такси намекают, что это будет существенно дороже.

 — Точно будет двойной тариф. В самые нагруженные часы может быть и тройной, — рассказывают сами таксисты.

Зато общественный транспорт в Ярославле будет ездить до утра. Уже известно расписание автобусов и троллейбусов на новогоднюю ночь и все праздничные дни.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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