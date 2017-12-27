В Ярославле посреди зимы затопило Волжскую набережную

Ступени на набережной скрыла вода

Сегодня в Ярославле затопило Волжскую набережную. Вода поднялась так, что под воду ушли ступеньки.

Связано это с работой двух ГЭС — рыбинской, которая спускает воду, и нижегородской, которая эту воду удерживает.

В самих ГЭС рассказали, что все сбросы воды делают строго по нормам:

— Все сбросы и расход выпуска воды происходит в объемах по указанию Федерального агентства водных ресурсов, — рассказали в пресс-службе «"РусГидро"-Каскад Верхневолжских ГЭС».

Напомним, сегодня затопило еще и яхт-клуб в Ярославле. Вода поднялась на 30 см.