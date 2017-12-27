|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле посреди зимы затопило Волжскую набережную
27 декабря 2017
4 629 1
Сегодня в Ярославле затопило Волжскую набережную. Вода поднялась так, что под воду ушли ступеньки.
Связано это с работой двух ГЭС — рыбинской, которая спускает воду, и нижегородской, которая эту воду удерживает.
В самих ГЭС рассказали, что все сбросы воды делают строго по нормам:
— Все сбросы и расход выпуска воды происходит в объемах по указанию Федерального агентства водных ресурсов, — рассказали в пресс-службе «"РусГидро"-Каскад Верхневолжских ГЭС».
Напомним, сегодня затопило еще и яхт-клуб в Ярославле. Вода поднялась на 30 см.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 28.12.2017 Wildberries представляет выгодные предложения по промо-кодам
|
Стиль и красота
Фильм недели
25 декабря
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров