Под присмотром чиновников: кого заставили убирать ярославские тротуары

А школьникам уборка снега в радость

Сегодня, по прогнозам Гидрометцентра России, Ярославль зальёт и завалит. Днём будет +2 градуса, поэтому снег может превратиться в дождь.

А коммунальщики продолжают убирать город после вчерашнего снегопада. Уборочная техника работает круглосуточно во всех районах города. Главы районных администраций ещё и приглядывают за работой управляющих компаний, чтобы те чистили тротуары и дворы.

— Ночное снижение трафика автомобилей позволило убрать городские улицы более качественно, — говорят в мэрии Ярославля. — С сегодняшнего дня ожидается потепление, но управляющие компании будут продолжать работать в усиленном режиме, сейчас их задача в том, чтобы не допустить гололеда на улицах Ярославля.

Тем временем, в Ярославле асфальтируют дороги. Прямо в снег, который на них лежит. Вчера в интернет попало видео, как это делали на улице Чехова.