Подробности смертельного ДТП на Октябрьском мосту: погибший водитель ехал с корпоратива жены

Авария произошла в пятницу вечером

22 декабря около 20:30 на Октябрьском мосту произошло страшное ДТП, в котором погиб молодой мужчина. Автомобиль «Тойота», за рулём которого сидел 55-летний водитель, вылетел на встречку и столкнулся с «Ауди», в которой находился 29-летний Сергей. «Ауди» от удара влетела в маршрутку. От машины не осталось живого места, а Сергей погиб сразу же. После аварии выяснилось: водитель, спровоцировавший ДТП, был пьян. Волна гнева понеслась по соцсетям: жизнь так нелепо оборвалась по вине очередного безалаберного водителя. Мы поговорили с родственниками погибшего Сергея Тетерина, узнали о том, куда он ехал в тот вечер, какие планы были у семьи на Новый год, а также новые подробности этого громкого ДТП.

Торопился жить

Сергея похоронили накануне. Проститься с ним пришло столько народу, что даже родные удивились. Они и не знали, что у Сергея было столько друзей.

— Ну а как иначе. Он был замечательным человеком, очень добрым, ни с кем не ссорился, — рассказывает его дочка.

Сергей работал сварщиком на заводе. Он всегда как будто торопился жить. Вот и в тот вечер торопился — домой. У его жены Елизаветы был корпоратив. Сергей приехал к ней, чтобы забрать. Но Елизавета попросила остаться с друзьями. Уговаривала и Сергея: давай побудем ещё немного и вместе вернёмся домой. Но Сергей заупрямился: я устал, ты оставайся, вернёшься на такси.

Тогда Елизавета видела его в последний раз.

Страшную новость сообщил инспектор

— Он позвонил мне, спросил, дома ли я. Сказал, что уже едет, — вспоминает дочка Сергея. — Я поговорила с ним и легла спать. А проснулась от того, что мама сильно плачет.

Оказалось, что когда женщина пришла домой и не увидела там Сергея, она стала звонить ему на телефон. Трубку поднял инспектор и сообщил страшную новость: произошло ДТП, ваш Сергей погиб.

Виновник ДТП ждёт приговор на свободе

Аварию спровоцировал 55-летний водитель, который, как оказалось, был сильно пьян. Однако на состоявшемся предварительном заседании суда его отпустили домой под подписку о невыезде. Причина: у мужчины серьёзные проблемы со здоровьем, он вынужден постоянно принимать лекарства.

— На суде нас не было. Мы были на похоронах. Адвоката нашего тоже, к сожалению, не было. Мы хотим справедливости! Хотим, чтобы виновник ДТП был наказан. А то, что его выпустили… Ну, видимо, праздники отмечать, — вздыхает дочь.

Сергей тоже планировал отмечать Новый год. Они всегда праздновали семьей. Собирались за городом у родителей Сергея. Новый год встречали шумно и весело.

Погибший водитель дважды был лишён прав за нетрезвую езду

После новости о том, что водитель «Тойоты» освобождён под подписку о невыезде, ярославцы возмутились: как так, загублена ни в чём не повинная жизнь. А водитель на свободе. Как бы то ни было, но теперь своего наказания мужчина будет ждать на подписке. Кстати, не всё так однозначно. В этом деле появились новые подробности. После ДТП появилась информация, что водитель «Ауди» был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде. Однако родственники мужчины утверждают: права у него были, их его не лишали. Сейчас жена собирает все необходимые документы, доказывающие, что права у Сергея были при себе.

Кроме жены и дочки, у погибшего Сергея остались родители и сестра.