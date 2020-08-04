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«Она красивая»: физрук из Ярославской области пошёл на «Дом-2» к девушке, которая дерётся

Павел Зайков рассказал, как он оказался на проекте

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Парень хочет строить карьеру в шоу-бизнесе&nbsp;

Парень хочет строить карьеру в шоу-бизнесе 

Житель Ярославской области Павел Зайков попал на «Дом-2»

Ещё один юноша из Ярославской области попал на проект «Дом-2». Павлу Зайкову из Переславля-Залесского 23 года, он учится на преподавателя физкультуры. Молодой человек пришел на проект к участнице Марии Бондарь.


— Я действительно участник «Дома-2». От проекта жду новый опыт и эмоции, кастинг прошёл легко и непринуждённо, друзья и знакомые поддерживают, даже начали смотреть проект. Пришёл к Марии, потому что красивая картинка, если уйду с проекта — буду искать возможности остаться в шоу-бизнесе, — рассказал 76.RU Павел.

Мария - девушка непростая. За своё счастье она готова даже драться:

Судя по последним новостям телешоу, Мария влюблена в одного из участников, но взаимной любви нет. Так что у ярославца есть шанс найти свою любовь, если он захочет и этого, а не только славы.

Недавно в Ярославле судебные приставы задержали другую звезду телепроекта «Дом-2» Александра Задойнова. По данным базы исполнительных производств, он задолжал своим детям от бывшей жены и девушки, с которой встречался раньше на телешоу, около 600 тысяч рублей. Также у Задойнова есть долги по «коммуналке».

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Дом- 2
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