«Она красивая»: физрук из Ярославской области пошёл на «Дом-2» к девушке, которая дерётся

Житель Ярославской области Павел Зайков попал на «Дом-2»
Ещё один юноша из Ярославской области попал на проект «Дом-2». Павлу Зайкову из Переславля-Залесского 23 года, он учится на преподавателя физкультуры. Молодой человек пришел на проект к участнице Марии Бондарь.
— Я действительно участник «Дома-2». От проекта жду новый опыт и эмоции, кастинг прошёл легко и непринуждённо, друзья и знакомые поддерживают, даже начали смотреть проект. Пришёл к Марии, потому что красивая картинка, если уйду с проекта — буду искать возможности остаться в шоу-бизнесе, — рассказал 76.RU Павел.
Мария - девушка непростая. За своё счастье она готова даже драться:
Судя по последним новостям телешоу, Мария влюблена в одного из участников, но взаимной любви нет. Так что у ярославца есть шанс найти свою любовь, если он захочет и этого, а не только славы.
Недавно в Ярославле судебные приставы задержали другую звезду телепроекта «Дом-2» Александра Задойнова. По данным базы исполнительных производств, он задолжал своим детям от бывшей жены и девушки, с которой встречался раньше на телешоу, около 600 тысяч рублей. Также у Задойнова есть долги по «коммуналке».