В Ярославле задержали звезду «Дома-2» Александра Задойнова

Первый раз Александр Задойнов женился в родном Ярославле. Первая жена родила ему дочь Настю. Что-то у них не заладилось, и супруги развелись. Дочка осталась жить с мамой. Через некоторое время Александр попал на «Дом-2», и там у него сложились отношения с участницей шоу Элиной Камирен из Тюмени. После этого у Александра появилась вторая дочь Саша, она тоже осталась жить с мамой. Весной этого года стало известно, что Задойнов женился ещё раз на другой участнице «Дома-2» Ксении Козарь. После брака она взяла фамилию мужа.

