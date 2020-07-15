В Ярославле задержали звезду «Дома-2» Александра Задойнова

В Ярославле судебные приставы задержали звезду телепроекта «Дом-2» Александра Задойнова. По данным базы исполнительных производств, он задолжал своим детям от бывшей жены и девушки, с которой встречался раньше на телешоу, около 600 тысяч рублей. Также у Задойнова есть долги по коммуналке.
— Судить могут все моего мужа, но пройти его дорогу — никто, — заступилась за Александра его нынешняя супруга Ксения Задойнова. — Мол, не платит алименты, значит, не любит детей. Он безумно любит своих девочек. Поверьте, дети не за деньги любят родителей любовью.
Первый раз Александр Задойнов женился в родном Ярославле. Первая жена родила ему дочь Настю. Что-то у них не заладилось, и супруги развелись. Дочка осталась жить с мамой. Через некоторое время Александр попал на «Дом-2», и там у него сложились отношения с участницей шоу Элиной Камирен из Тюмени. После этого у Александра появилась вторая дочь Саша, она тоже осталась жить с мамой. Весной этого года стало известно, что Задойнов женился ещё раз на другой участнице «Дома-2» Ксении Козарь. После брака она взяла фамилию мужа.