В России из-за запретов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, застряла Маргарет Эванс из штата Колорадо США. Она приехала в Ярославскую область ещё в конце 2019 года и посещала здесь православные монастыри и благотворительные структуры при них.
— Жительница Соединённых Штатов Америки в затруднительной ситуации в период пандемии коронавируса, так как Государственный департамент выпустил заявление о необходимости гражданам вернуться в США, пообещав помощь с выездом, — сообщил 76.RU источник в силовых структурах. — Дело в том, что билеты у Маргарет были приобретены изначально на более позднюю дату.
У девушки возникли трудности — гостиница стоила дорого, надо было покупать билет. Попавшей в беду Маргарет помогли гуманитарные активисты из Ярославской области. Пожить её на свою базу пустила благотворительная организация «Комитет Мира и Согласия», а Управление по вопросам миграции регионального УМВД помогло оформить документы для возвращения на родину. Православные организации помогли с покупкой билета. И теперь она может вернуться домой.
Ранее за нарушение режима самоизоляции в Ярославле привлекли к ответственности другую гражданку США. Девушка не ушла на карантин.