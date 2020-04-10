В России из-за запретов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, застряла Маргарет Эванс из штата Колорадо США. Она приехала в Ярославскую область ещё в конце 2019 года и посещала здесь православные монастыри и благотворительные структуры при них.



— Жительница Соединённых Штатов Америки в затруднительной ситуации в период пандемии коронавируса, так как Государственный департамент выпустил заявление о необходимости гражданам вернуться в США, пообещав помощь с выездом, — сообщил 76.RU источник в силовых структурах. — Дело в том, что билеты у Маргарет были приобретены изначально на более позднюю дату.