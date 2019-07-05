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Страна и мир

«Унизительный ролик»: известный блогер Илья Варламов раскритиковал клип работников ЯМЗ

Его мысль поддержали и ярославские политики

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Работники завода просят дать им возможность спокойно работать

Фото: Илья Бондаренко

Известный блогер Илья Варламов не оценил старания работников Ярославского моторного завода, которые сняли клип против американских санкций.

Варламов в своём блоге отмечает, что пять лет назад, когда санкции только вступили в силу, россияне только смеялись над этим. Но с тех пор уровень жизни в России значительно упал.

— И те, кто 5 лет назад смеялся над санкциями, сегодня вынуждены унижаться, чтобы их барин не лишился своих миллиардов. В данном случае рабочие Ярославского моторного завода (ЯМЗ) вышли на защиту Олега Дерипаски, — пишет Варламов. — Рабочим ЯМЗа стоит для себя отметить, что проблема санкций не решается путём записи каких-то унизительных роликов с просьбой к американцам не вводить санкции. Она решается путём участия в политической жизни страны — участия в выборах, митингах и акциях протеста. Важно сохранить своё достоинство в политической борьбе, чтобы потом не приходилось публично унижаться на ютьюбе.

Кстати, и в Ярославле не все оценили творчество заводчан. Депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичёв написал в своём Facebook: «Клип работников ГАЗа с завыванием о помощи — позорище...»

— В шоке! Сами развалили своё и разместили на закупки, теперь такое позорище выдают, — пишет под постом Фомичёва ярославец Леонид Иконописцев.

— Посмотрел. Ничего кроме отвращения не вызывает, — пишет Алексей Чикирисов.

Однако есть и те, кто встал на защиту работников ЯМЗ.

— Позорище — это те люди у руля, которые довели работяг до такого состояния, — считает ярославец Григорий Сергеев.

Напомним, рабочие узнали, что группа предприятий ГАЗ попала под американские санкции. Два дня назад на YouTube появился клип работников ЯМЗ, которые зачитали рэп на известную композицию Gangsta's paradise. Ярославцы просят дать им возможность спокойно работать на своём родном заводе.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Сес
5 июл 2019 в 11:18

Позор не рабочим, а тем кто у руля! Но у нас власть критиковать нельзя, поэтому выражают свое мнение таким способом!!! Молодцы!!!

Хрен Душистый
5 июл 2019 в 11:08

У нас же импортозащемление и нам всё нипочём... Нет чтоли?!!

Кстати, в Нижнем такая же тупая акция проходила.