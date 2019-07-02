Save GAZ: рабочие Ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций. Видео

Рабочие с ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций. Ярославцы записали кавер-версию популярной песни Gangsta's paradise.

Идея пришла в голову работникам, которые собирают двигатели для предприятий группы ГАЗ. В прошлом году они узнали, что и для этой компании и её работников американцы объявили санкции.

— Я понимаю, что это всё политика, и не хочу в неё влезать. Но сколько уже можно пугать нас, мы все просто хотим спокойно работать. Как нам, обычным людям, достучаться до политиков? У меня возникла идея написать песню и сделать клип против санкций, обратить внимание на нашу промышленность, — рассказал автор песни Илья Бондаренко.