2 июля вторник
СЕЙЧАС +14°С
usd 63.23
eur 71.41
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 63.23
eur 71.41

Все новости

Все новости
Страна и мир

Save GAZ: рабочие Ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций. Видео

Обычные люди решили достучаться до политиков

Поделиться

1 513
24 Обсудить

Сколько можно пугать простых людей? 

Фото: Илья Бондаренко / YouTube

Рабочие с ярославского моторного завода зачитали рэп против американских санкций. Ярославцы записали кавер-версию популярной песни Gangsta's paradise.

Идея пришла в голову работникам, которые собирают двигатели для предприятий группы ГАЗ. В прошлом году они узнали, что и для этой компании и её работников американцы объявили санкции.

— Я понимаю, что это всё политика, и не хочу в неё влезать. Но сколько уже можно пугать нас, мы все просто хотим спокойно работать. Как нам, обычным людям, достучаться до политиков? У меня возникла идея написать песню и сделать клип против санкций, обратить внимание на нашу промышленность, — рассказал автор песни Илья Бондаренко.

Идею Ильи поддержали коллеги, друзья и кавээнщики. Текст написала Лариса Белова, также сотрудница ЯМЗ.

— Мы надеемся, что нас услышат и дадут спокойно работать на своем родном заводе. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так! Хочу, чтобы наш ролик увидели как можно больше людей, — сказал Илья.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

видеосанкции

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

гость
2 июл 2019 в 15:16

И я не понял-они к кому обращаются?Типа,к санкциям,хотят что бы они самоотменились?А если серьёзно,недавно -прошлой зимой, был у них на заводе товарищ,который вообщем-то всю эту кашу с санкциями и заварил.Вот бы ему свои песенки и пропели.Но что-то песенки были совсем другие.

Константин
2 июл 2019 в 16:08

Все круто ребята сделали! Они хоть что-то пытаются делать и обратить на себя внимание. А мнение непрофессиональных диванных критиков по боку.

Артем
2 июл 2019 в 15:10

Воу воу, а как же декабрь 2017 года? Вы же кричали - "ГАЗ за Вас", ну вот и пожинайте теперь