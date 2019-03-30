Россиянка в Чили: «Здесь мужчины оглядываются на красивых женщин, но ценят жён-домохозяек»

Мы продолжаем рассказывать про тех, кто «поуехал» из России, и как им там живётся: что там не так, как здесь, и в чём разница менталитета. Сегодня история Натальи Шестаковой из Рыбинска: он вышла замуж за чилийского мужчину и уехала с ним жить в Латинскую Америку. Кстати, свадьбу играли в России. А теперь девушка познаёт менталитет латиноамериканцев, жуёт морских ежей и воспитывает дочку в Чили.



Чилийцы думают, что русские никогда не мёрзнут

На севере страны пустыня, на юге зимой может выпадать снег Фото: Наталья Шестакова/Vk.com

Я приехала в Чили в августе 2012 года. Я живу здесь уже шесть лет. Первыми, что бросилось в глаза, стали климат и пейзажи. Я приехала из российского лета в чилийскую зиму, что само по себе необычно. Я всю жизнь думала, что Латинская Америка — это лето круглый год, а Сантьяго (столица Чили. — Прим. ред.) встретил меня температурой в пять градусов, дождем и заснеженными вершинами гор. При этом на большей части территории Чили нет центрального отопления. Я недоумевала, как при такой температуре можно жить без отопления. В свою очередь чилийцы недоумевали от того, что мне холодно, ведь я же русская! Так я сделала для себя вывод, что в глазах чилийцев мы, русские, не мерзнем. На протяжении этих шести лет меня еще не раз этим подкалывали чилийские знакомые. Из Сантьяго мы поехали дальше на север Чили, и за один день климат и пейзаж поменялись кардинально. Так как север Чили — пустыня, тут не было ни снега, ни дождя, ярко светило солнце. На таком узком, но протяженном клочке земли, где расположена эта страна, есть, кажется, всё: горы, море, пустыня, вулканы. Климат также разнообразен: на севере жаркое лето и умеренная зима, практически не чувствуется разница между временами года, на юге зимой дожди и даже снег.



Чилийцы вряд ли будут вам друзьями

Наталья и её супруг Камило Роберто Фото: Наталья Шестакова/Vk.com

Конечно, у нас есть разница в темпераменте и менталитете. Это чувствуется сразу. Чилийцы никуда никогда не торопятся, даже при землетрясении, а трясет тут частенько. Никогда не приходят вовремя. Если вы позвали гостей к шести, не торопитесь накрывать на стол, в шесть никто не придет. В лучшем случае к вам придут в восемь. Такая неторопливость и полное отсутствие чувства времени поначалу сильно раздражали, а со временем я сама «затормозилась». Чилийцы очень общительны с незнакомыми людьми. Они разговаривают со всеми, обо всем и везде. Но при этом с ними очень сложно завязать действительно дружеские отношения. Скорее всего, они будут для вас хорошими приятелями, чем друзьями.

Не могу привыкнуть есть морских ежей



Морские ежи Фото: Наталья Шестакова/Vk.com

За первые два года в Чили я поправилась на 10 килограммов. Чилийцы едят очень много хлеба! Хлеб здесь всегда свежий. Ещё едят очень много мяса, его чилийцы по любому поводу готовят в виде барбекю. Экзотическими для меня до сих пор остаются морепродукты, особенно морские ежи. Они как губка с привкусом морской воды, солёно-сладкие. Борщ при желании можно и самой приготовить. Чего действительно хочется, так это вяленой рыбы, селёдки и семечек.



В Чили любят мясо. Очень много мяса Фото: Наталья Шестакова/Vk.com

Коллективное такси

Чилийцы умеют экономить Фото: Наталья Шестакова/Vk.com

Здесь очень распространено понятие «коллективное». Например, коллективное такси. У него такой же маршрут, как и у автобусов, но едут в нём всего три пассажира. И каждый высаживается там, где ему удобнее. Этот способ гораздо быстрее, чем автобусы, и дешевле, чем обычное такси. Последнее время популярностью пользуется Uber. Как правило, есть одна машина на семью. Без машины здесь не очень удобно.

Без страховки лучше не болеть

Уличная услуга в Сантьяго — почистить ботинки обойдётся в 30 российских рублей Фото: Наталья Шестакова/Vk.com

В Чили есть две формы медицинского страхования: государственная и частная. Покрытие медицинских услуг во многом определяется, к какой системе вы относитесь и от уровня вашего заработка. Если вы заболели простудой, но у вас есть какой-либо вид страхования, то какую-то часть покроет страховка. Болеть без страховки может влететь в копеечку. Могу сказать про роды: без страховки в частной клинике могут обойтись примерно в двести тысяч рублей.

Чилийские семьи

У чилийцев как правило большие семьи, в среднем по два-три ребенка. Очень редко, когда один ребенок в семье. Как правило, мужчина обеспечивает семью, женщина занимается детьми и домом. Быть домохозяйкой - это естественно и обществом не осуждается, но в последние время все больше женщин борются за свою финансовую независимость.



У меня поменялся взгляд. Когда я своим русским коллегам сказала, что выхожу замуж и уезжаю в Чили, первым вопросом было: "А что ты там будешь делать?". "Ничего", - ответила, буду домохозяйкой. Их лица искривились - как неинтересно, это же так скучно, сказали мне они. Дело в том что для чилийского мужчины женщина дома это не равно "ты сидишь дома и ничего не делаешь", для них это" ты занимаешься домом и это твоя работа", они это ценят. Как-то я спросила будущего мужа, а чем я буду заниматься в Чили, на что он сне ответил: "А что ты хочешь? Хочешь работать - работай, не хочешь не работай".

Но тут есть и другая сторона медали: мужчины, которые категорически против того, чтобы женщина работала. Поэтому в Чили последнее время всю большую силу набирает феминисткое движение.

Вино - только своё Зайдя в чилийский супермаркет, я захотела купить вина и удивилась: на полках стояли только чилийские вина. На мой вопрос "А где вина других стран?" получила ответ: "А зачем? У нас свое вино хорошее". И в самом деле, отличное вино. Как-то ко мне приехал дядя, любитель выпить, и спросил - какое вино хорошее, я говорю: "Любое бери не глядя". " Ну, тогда берем ту трехлитровую бутылку", - сказал он мне.



Вид на город Фото: Ольга Прохорова