«Азиза устроила очередной скандал»: кто победил в шоу «Суперстар»

Лера Кудрявцева раскрыла кое-какие карты и рассказала, что в жизни Азиза совсем не та, что мы видим на сцене Источник: пресс-служба телеканала НТВ











«Ни один артист за все сезоны никогда себя так не вел», — отчитала Лера Кудрявцева финалистку шоу «Суперстар» (16+) Азизу перед объявлением имени победителя. Проект, который, казалось бы, должен был закончиться на мажорной ноте, не обошелся без очередного скандала. На удивление, его причиной на этот раз оказался совсем не Сергей Соседов.

Участники шоу «Суперстар» блистали на сцене несколько десятилетий назад, но проект дал им возможность показать, что у них и сейчас остался порох в пороховницах. В решающей музыкальной схватке сошлись заслуженные артистки РФ Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певица Азиза и певец Сергей Челобанов.

Сергей Челобанов в финале отличился эффектным номером Источник: пресс-служба телеканала НТВ











Также в этот вечер с гостевыми номерами на сцену поднялись и другие участники сезона, покинувшие шоу, а также «суперстары» прошлых лет.

По итогам восьми выпусков турнирная таблица выглядела следующим образом: лидером стала Азиза с 68 баллами, вторую строчку делили Ксения Георгиади и Сергей Челобанов (у них по 67 баллов), на третьем месте шла Маргарита Суханкина, набравшая 62 балла.

Маргарита Суханкина в финале шоу «Суперстар» — сама элегантность Источник: пресс-служба телеканала НТВ











Отрыв был минимальный, поэтому не исключаем, что некоторые с замиранием сердца следили за тем, как распределятся баллы в заключительном выпуске и кто вырвет победу в финале шоу «Суперстар».

В финале к постоянным звездным судьям — Лере Кудрявцевой, Сергею Соседову и Стасу Пьехе — присоединился один из победителей второго сезона шоу Шура. Но зажигал сегодня совсем не он — скандал в финале разразился между Лерой Кудрявцевой и Азизой.

После выступления конкурсантки Кудрявцева взяла микрофон и решила разделить свою пламенную речь на две части: сначала она скупо высказалась о номере, а потом устроила разнос исполнительнице.

— Мы все друг друга прекрасно знаем. Мы знаем, что и как происходит за кулисами. И мне бы не очень хотелось, чтобы после каждой программы, когда я вам ставила не ноль, а хорошую оценку единицу, вы мне в три часа ночи звонили и что-то говорили. Первая программа — это был прямо такой наезд. Последняя программа — вы мне набрали в три ночи и написали: «Лера Кудрявцева, ты Бога оскорбила». Я задала вам вопрос — «Бог это вы?», на что вы мне ответа так и не дали, — раскрыла Кудрявцева подробности закулисья.

— Я сказала, что ты в себе Бога береги, вот и всё, — парировала Азиза.

— Нет, вы мне не так сказали, — отметила Лера. — Почему вы мне, нашим редакторам, нашим продюсерам — почему вы можете звонить в три часа ночи?

— Вы сами сказали, что мы в этом проекте как целая семья, — объяснила Азиза. — А когда человеку очень больно или очень радостно…

— Здесь каждому артисту на этой сцене или больно, или радостно, — перебила ее Кудрявцева. — Это конкурс. Это прежде всего шоу. И к этому шоу нужно относиться как к радости. Вас, Азиза, все уже просто боятся. Вам боятся поставить плохую оценку. Потому что знают, что будет за кулисами. Вы будете звонить, вы будете предъявлять, вы будете говорить, вот как вы мне в три часа ночи почему-то имеете право это писать. Вы замечательная артистка, но я поймала себя на мысли, что глядя сегодня этот номер, я не могу вас оценить как артистку. Вы здесь очень милая. А когда вы матом в три часа ночи нашим операторам говорите: «Я не сплю, и ты не будешь спать, присылай мне видео» — я вообще хотела поставить оценку и промолчать. Но у меня такой же характер.

Когда Лера Кудрявцева говорит, мужчинам рядом остается только потупить взор Источник: кадр из шоу «Суперстар», НТВ, 2025 год











Шура, напротив, расплылся в комплиментах Азизе, с которой знаком 30 лет:

— Я тебя безумно как артистку люблю, ты безумно талантлива. Но характер, конечно, да. Ты видишь, как считается — нужно, наверное, и петь, и где-то головой думать. Сама начинаешь все эти истории, вот сама их и терпи.

Шура, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева поставили Азизе по одному баллу, и только музыкальный критик Сергей Соседов отличился и отметил конкурсантку двойкой. В результате артистка заметно сдала позиции, набрав за девять выпусков 73 балла.

В то же время Маргарита Суханкина получила семь баллов, столько же набрал Сергей Челобанов. Ксения Георгиади удостоилась восьми баллов и вырвалась вперед.

Так распределились баллы в финале шоу «Суперстар» Источник: кадр из шоу «Суперстар», НТВ, 2025 год











— Здесь все высокопрофессиональные певцы, актеры. Обаятельные, талантливые, с харизмой. Так что я себя чувствую неловко, честное слово, — отметила Ксения Георгиади в своем заключительном слове победительницы. — Но хочу всем сказать огромное спасибо за эти прекрасные дни, которые мы провели вместе. Огромное спасибо жюри за искренность, которая иногда нам делала больно. Но мы понимаем, что вы говорили то, что вы почувствовали, что вы увидели. Поэтому спасибо вам огромное и оставайтесь всегда вот такими справедливыми и не обманывайте себя, говорите то, что вы чувствуете.

Даже конкуренты по сцене признавались, что будут болеть только за Ксению Георгиади Источник: пресс-служба телеканала НТВ











Поклонники проекта тоже решили говорить всё, что они чувствуют.

— Да, скандал. Азиза устроила очередной скандал, — рассказала телезрительница Анна о том, чей ей запомнился финал шоу.

— Мне кажется, что все призовые места уже давно распределены. Лера своей оценкой просто ставит Азизу на место. Предполагаю, что скандал понадобился для того, чтоб судейство выглядело достоверно, — поделилась своими наблюдениями телезрительница Елена Анасовская.

— Что говорить, когда судейство ужасное. Кудрявцева — это просто кошмар. Гомана заваливали специально, теперь Азизу, — раздосадована Евгения Ена. — Самые сильные и красивые номера были в этом сезоне у Азизы.

— Сильнейшая в этом сезоне была Азиза, на мой взгляд. В жюри, похоже, был сговор ее засудить, — считает Ирина Буртолик. — Лера зря раскрыла карты, что у них там за кулисами, и т. д. Мои предположения, что у них всё заранее оговорено, кто должен стать победителем .

— Справедливость всё-таки существует! Самая грациозная и великолепная, — радуется за победительницу Наташа Мышенкова.