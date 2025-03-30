«Затяжная волна похолодания»: чем жителей Центральной России удивит апрель

Синоптики рассказали, какой погоды ждать ярославцам на грядущей неделе. Судя по прогнозу, в регионе ожидаются дожди.
«В понедельник вероятность осадков невелика, и воздух к полудню сумеет прогреться до +12…+17°. Но затем по вине циклона облачность уплотнится, пойдут небольшие дожди, и показания термометров понизятся до +7…+12°», — рассказали специалисты центра «Фобос».
В целом начало апреля пройдет в рамках климата. При этом ближе к середине месяца стоит ждать арктическое вторжение.
«Первая, довольно затяжная волна похолодания, ожидается на стыке первой и второй декад. Ещё одна может прорваться в регион в конце месяца. Правда, эти периоды будут компенсироваться довольно мощными потеплениями, в результате средняя температура окажется в рамках климатической нормы» — добавили в «Фобосе».