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«Затяжная волна похолодания»: чем жителей Центральной России удивит апрель

Прогноз погоды на начало месяца в Ярославле

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2 комментария
Каким будет начало апреля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКаким будет начало апреля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каким будет начало апреля

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Синоптики рассказали, какой погоды ждать ярославцам на грядущей неделе. Судя по прогнозу, в регионе ожидаются дожди.

«В понедельник вероятность осадков невелика, и воздух к полудню сумеет прогреться до +12…+17°. Но затем по вине циклона облачность уплотнится, пойдут небольшие дожди, и показания термометров понизятся до +7…+12°», — рассказали специалисты центра «Фобос».

В целом начало апреля пройдет в рамках климата. При этом ближе к середине месяца стоит ждать арктическое вторжение.

«Первая, довольно затяжная волна похолодания, ожидается на стыке первой и второй декад. Ещё одна может прорваться в регион в конце месяца. Правда, эти периоды будут компенсироваться довольно мощными потеплениями, в результате средняя температура окажется в рамках климатической нормы» — добавили в «Фобосе».

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Комментарии
2
Гость
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Интересно от урожая что-нибудь ещё останется? Главное армию и полицаев прокормить
Гость
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Боюсь спросить, когда отключат отопление, или придется отапливать улицу до 10 мая?
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