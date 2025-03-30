В Мексике и Азии начались природные катаклизмы, а россияне напуганы вспышкой неизвестного вируса: главные события недели

Спасатели устраняют последствия землетрясения в Азии Источник: Myanmar Rescue-Mandalay











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

В Египте погибли туристы

В Хургаде 27 марта случилась трагедия, в которой погибли российские туристы. 45 человек отправились на подводную экскурсию на прогулочном батискафе «Синдбад». Судно должно было погрузиться на глубину 25 метров, но произошла авария.

Есть несколько версий трагедии. Одна из них — столкновение с рифом, а другая — халатность персонала. Telegram-канал Baza со ссылкой на одну из пострадавших пишет, что сотрудники не закрыли люки на батискафе, когда судно начало погружение. Она отмечает, что большое количество жертв удалось избежать лишь потому, что не все люди успели попасть внутрь батискафа.

Губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи заявил, что батискаф имел действующую лицензию, а капитан обладал необходимой квалификацией. Официально известно о шести погибших, включая двоих детей. Также госпитализировали семь пострадавших, среди которых пятеро детей.

По информации ТАСС, самым младшим пассажирам было по 3 года, самым старшим — 62 года. У многих из списка пассажиров совпадают фамилии.

Сейчас начался процесс репатриации. Об этом РИА Новости сообщило Генконсульство РФ. В диппредставительстве уточнили, что процесс займет определенное время и расходы возьмут на себя страховые компании.

Собрали всё, что известно о трагедии Источник: Городские медиа

Кроме того, у берегов Хургады прекратили погружения батискафов, экскурсии и продажа билетов приостановлены. На месте работают российские дипломаты, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова поддерживает связь с пострадавшими и их близкими. Губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи лично посетил пострадавших туристов в больнице. По его данным, всего поступило 29 пострадавших с различными травмами.

СК РФ возбудил уголовное дело, российские специалисты будут расследовать трагедию.

Паводки в Мексике

Наводнение в Техасе и мексиканском штате Тамаулипас, вызванное проливными дождями, унесло жизни как минимум четырех человек. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер назвал ливни «разрушительной трагедией» и заявил о повреждении инфраструктуры. Известно, что выпало более 21,5 дюйма (54,6 см) осадков. Это привело к затоплению районов из-за того, что дренажные системы не справились.

Последствия наводнения в Мексике Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / Telegram

Больше всего пострадал город Рейноса на границе с США, где эвакуировали около 180 человек. В зоне риска находятся жители Рио-Браво, Мигель-Алеман и некоторых районов Матамороса. Вода затопила склады и подземные парковки в торговых центрах, экстренные службы работают в усиленном режиме. Власти предупредили, что уровень воды может подняться еще на 30 сантиметров.

Землетрясение в Азии

Мощное землетрясение, магнитудой 7,7, произошло в Мьянме 28 марта. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. По информации Khaosod, в Бангкоке рухнуло семь зданий.

Согласно последним данным, в Мьянме число погибших превысило 1,7 тысячи человек, передает Центральное телевидение Китая. Всего пострадали 3400 человек. Сообщается, что 300 человек пропали без вести, сбор подробной информации продолжается.

Кроме того, в Бангкоке при землетрясении погибли 18 человек. Тела еще четырех человек нашли на месте обрушения 30-этажного строившегося нового здания Управления генерального аудитора Таиланда. Сейчас их извлекают из-под завалов, передает гостелеканал Thai PBS.

Афтершоки после землетрясения в Мьянме продолжаются. С пятницы метеорологический департамент Таиланда зафиксировал более 100 афтершоков. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 1,0 до 7,0.

Собрали всё, что известно о землетрясении, в одном видео Источник: Городские медиа

Накануне, 29 марта, в 19 км от Нейпьидо, столицы Мьянмы, произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки были зарегистрированы в 15:50 по местному времени (12:20 мск) на глубине 10 километров.

Сейчас последствия землетрясения помогают устранять спасатели со всего мира. Из России в Мьянму направились уже два самолета со 120 спасателями для помощи в ликвидации последствий землетрясения. В МЧС России сообщили, что они привезли необходимое оборудование и инструменты для поисковых и спасательных работ. В состав группы также входят кинологи, анестезиологи и психологи.

«Под завалами после землетрясения в Мьянме могут оставаться люди, шансы на их спасение есть», — сообщили ТАСС в МЧС России.

Белоруссия тоже отправила в Мьянму борт с 66 спасателями, четырьмя собаками, а также четыре единицы спецтехники. Также Мьянма получила поддержку от Китая и ООН. США тоже выразили свою готовность оказать помощь.

Малоимущие россияне начнут быстрее получать социальную помощь

В России хотят создать единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и ускорить выдачу сертификатов, предоставление жилья и снижение процентной ставки по ипотеке. Законопроект поддержал кабмин.

В новый реестр включат молодые семьи, ветеранов, людей с ограниченными возможностями и другие социально незащищенные группы. Однако специалисты опасаются, что некоторые люди могут остаться без поддержки.

Если изменения вступят в силу, то благодаря единому реестру можно будет планировать сроки предоставления поддержки, определять очередность, выпуск сертификатов и объем финансирования, а также контролировать права граждан на улучшение жилищных условий. Подробности о том, как он будет работать, мы писали в отдельном материале.

Семьям с детьми станет доступна новая выплата

Через год семьи с детьми смогут вернуть часть уплаченных в 2025 году налогов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ежегодно они будут получать почти 90 тысяч рублей.

С июня 2026 года начнут действовать выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, доход которых ниже 1,5 прожиточного минимума. Размер выплаты составит больше половины уплаченного НДФЛ.

Прожиточный минимум — это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Показатель ежегодно устанавливает правительство. В среднем по России в 2024 году его величина составляет 15 453 рубля. В 2025 году прожиточный минимум поднимется до 17 733 рублей. Однако от региона к региону эта сумма меняется, а налоговая будет брать за основу прожиточный минимум в субъекте проживания.

Депутат Светлана Бессараб объяснила Городским медиа, что выплаты будут доступны семьям, чей доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. В 2026 году они смогут получить до 7% от НДФЛ, фактически ставка будет снижена до 6%. Как будет выглядеть расчет, Городские медиа писали в отдельном материале.

Собрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Премьер-министр отметил, что поддержка будет доступна для 4 миллионов семей с 10 миллионами детей.

В Россию возвращается первый иностранный бренд

Компания Ariston Holding N.V. официально вернулась в Россию и восстановила контроль над ООО «Аристон Термо Рус». Об этом сообщается в заявлении Ariston Group.

Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони заявил, что компания рада решению российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего российской дочерней компании. Он отметил, что это решение отражает признательность за десятилетия ответственного инвестирования и управления, а также подчеркивает преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании. Мерлони добавил, что компания намерена возобновить сотрудничество с местным руководством в России, полностью соблюдая существующие санкции, и продолжить свое наследие в стране.

Ariston — итальянский бренд, производящий бытовые электрические приборы, включая оборудование для отопления и горячего водоснабжения. Он покинул Россию из-за западных санкций.

Год назад 100% долей российского подразделения Ariston перешли в управление «Газпром бытовые системы». 26 марта 2025 года президент РФ Владимир Путин отменил это решение.

Неизвестный вирус в России

Граждан России беспокоит неизвестный вирус, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью. При этом результаты тестов на COVID-19 и грипп отрицательные.

Среди симптомов — слабость и ломота в теле, а также сильный кашель и температура до 39 градусов. По данным SHOT, у некоторых пациентов наблюдается кашель с кровью.

Врачи пока не могут определить, какой именно вирус вызвал заболевание. Предварительный диагноз — «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточнённая — ОРВИ». Предполагается, что это может быть микоплазменная пневмония, которая была распространена в декабре прошлого года.

В настоящее время Роспотребнадзор контролирует ситуацию и запрашивает информацию. А заместитель президента РАН Геннадий Онищенко считает, что утверждения о новом вирусе пока преждевременны.

В России началась досрочная сдача ЕГЭ и ОГЭ

На этой неделе ученики одиннадцатых классов начали сдавать ЕГЭ досрочно. Первый экзамен состоялся 21 марта. Но для большинства школьников всё еще впереди.

Выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ в три этапа: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (с 2 сентября).

В досрочный период право сдать экзамены есть у выпускников, которые освоили учебную программу раньше времени. Для допуска у них должны отсутствовать академические задолженности, получен зачет за итоговое собеседование и допуск от педагогического совета школы.

Большинство учеников проходят аттестацию в основной период. Тем, кто не справился, приходится пересдавать экзамены в дополнительный период.

По уважительным причинам ученики могут воспользоваться резервными днями для сдачи ОГЭ: 26–28 июня и 30 июня — 2 июля.

Экзамены у девятиклассников начнутся с 21 мая Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова











Три периода имеются для сдачи ЕГЭ: с 21 марта (досрочный), с 23 мая (основной), с 4 сентября (дополнительный). Также экзамены можно сдать в резервные дни, если ученик болел в основной день или сдавал другой предмет. Еще есть дополнительные дни — 3 и 4 июля, когда можно пересдать один из экзаменов и улучшить результат для поступления в вуз.

Выпускники 11-х классов смогут пересдать один из предметов Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова









