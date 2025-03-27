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Культура Умер Юрий Ваксман Снимался с Бондарчуком, Робаком и Пускепалисом: вспоминаем культовые роли Юрия Ваксмана

Снимался с Бондарчуком, Робаком и Пускепалисом: вспоминаем культовые роли Юрия Ваксмана

Прошел ровно год со дня смерти звезды театра и кино из Ярославля

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11 комментариев
Многим Юрий Ваксман запомнился как Колюня из «Молодежки» | Источник: «Молодежка» (18+), 2013 — 2019 год, реж. Сергей Арланов и Андрей ГоловковМногим Юрий Ваксман запомнился как Колюня из «Молодежки» | Источник: «Молодежка» (18+), 2013 — 2019 год, реж. Сергей Арланов и Андрей Головков
Многим Юрий Ваксман запомнился как Колюня из «Молодежки»
Источник:
«Молодежка» (18+), 2013 — 2019 год, реж. Сергей Арланов и Андрей Головков

27 марта 2024 года, во Всемирный день театра, ушел из жизни актер, продюсер, бизнесмен и сооснователь Камерного театра в Ярославле Юрий Ваксман. Поздним вечером ему стало плохо в собственном кафе «Дом Актера» на улице Кирова, где он собрался с друзьями и близкими после проведения Международного кинофестиваля «Просто хорошее кино» (18+). По словам коллег, у него случился инфаркт.

В киноиндустрию Юрий попал больше 30 лет назад, снимался в кино и даже основал свою продюсерскую компанию «Ярсинема», помогал в съемках столичным киношникам, в том числе с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

В его фильмографии более ста сериалов и фильмов — от эпизодических до главных ролей. Он работал со звездами российского кино Федором Бондарчуком, Сергеем Пускепалисом, Александром Робаком, Андреем Мерзликиным и другими актерами. При этом его герои отличались особой харизмой. В этом материале вспоминаем культовых героев в исполнении Юрия Ваксмана.

Бухгалтер среди зэков

В телесериале «Боец» Ваксман исполнил роль еврея-бухгалтера | Источник: телесериал «Боец» (16+), 2004 год, реж. Евгений СеровВ телесериале «Боец» Ваксман исполнил роль еврея-бухгалтера | Источник: телесериал «Боец» (16+), 2004 год, реж. Евгений Серов
В телесериале «Боец» Ваксман исполнил роль еврея-бухгалтера
Источник:
телесериал «Боец» (16+), 2004 год, реж. Евгений Серов

Фима Левантович, или «Бухгалтер», в сериале про зэков «Боец» (16+). В этом фильме Ваксман играл вместе со звездами НТВ Дмитрием Мартьяновым, Александром Носиком, Александром Ильиным, Яном Цапником и другими.

В сериале герой Ваксмана очутился в тюрьме среди бывалых сидельцев, смог наладить с ними контакт и заслужить уважение.

Клоун Юра

В фильме «Клоуны» Юрий Ваксман снимается вместе со своим другом Владимиром Гусевым | Источник: «Клоуны» (12+), 2008, реж. Александр Даруга, Александр БогданенкоВ фильме «Клоуны» Юрий Ваксман снимается вместе со своим другом Владимиром Гусевым | Источник: «Клоуны» (12+), 2008, реж. Александр Даруга, Александр Богданенко
В фильме «Клоуны» Юрий Ваксман снимается вместе со своим другом Владимиром Гусевым
Источник:
«Клоуны» (12+), 2008, реж. Александр Даруга, Александр Богданенко

В фильме 2008 года «Клоуны» (12+) ярославский актер исполнил главную роль — клоуна Юры. В кадре работал вместе со своим близким другом, заслуженным артистом России Владимиром Гусевым.

— Два уже немолодых артиста цирка, клоун Юра и клоун Вова, теряют любимую работу. Клоуны больше ничего не умеют делать, поэтому соглашаются на предложение бывшей коллеги посидеть с ее сыном, пока она на гастролях. Переквалифицировавшись в воспитателей, клоуны за время, проведенное с мальчиком, сильно привязываются к нему. А один из них даже влюбляется в его маму, — говорится в описании к фильму.

Кстати, локацией для съемок стал Ярославль.

Колюня из «Молодежки»

В фильмографии Ваксмана — более 140 проектов | Источник: «Молодежка» (18+), 2013 — 2019 год, реж. Сергей Арланов и Андрей ГоловковВ фильмографии Ваксмана — более 140 проектов | Источник: «Молодежка» (18+), 2013 — 2019 год, реж. Сергей Арланов и Андрей Головков
В фильмографии Ваксмана — более 140 проектов
Источник:
«Молодежка» (18+), 2013 — 2019 год, реж. Сергей Арланов и Андрей Головков

Одним из самых узнаваемых и народных стал герой Ваксмана из телесериала «Молодежка» (18+) про хоккеистов. По сюжету он был помощником спонсора клуба Олега Калинина, Николаем Гроссманом, или Колюней. Ярославский актер играл в паре с Федором Бондарчуком. Колюня жил с мамой, на что частенько обращал внимание в кадре его «начальник», он ловко помогал Калинину в решении финансовых вопросов.

— Колюня, земля тебе пухом! Спасибо за участие в «Молодежке»! — писал наш читатель Антон Сковородин.

Сериал выходил на СТС в период с 2013 по 2019 год.

Эксперт-криминалист

А в этом проекте Юрий Ваксман исполнил главную роль | Источник: «Цветы зла» (16+), 2013, реж. Анна ЛегчиловаА в этом проекте Юрий Ваксман исполнил главную роль | Источник: «Цветы зла» (16+), 2013, реж. Анна Легчилова
А в этом проекте Юрий Ваксман исполнил главную роль
Источник:
«Цветы зла» (16+), 2013, реж. Анна Легчилова

В 2013-м Юрий исполнил главную роль в детективном телесериале «Цветы зла» (16+) для телеканала «Россия-1», его партнерами по съемкам стали Светлана Антонова, Дмитрий Ульянов, Александр Устюгов, а также Сергей Чирков.

Юрий сыграл криминалиста Леву Бронштейна, который помогает в расследовании серии жестоких убийств.

Действие сериала разворачивается в небольшом провинциальном городке, где неизвестный маньяк убивает женщин и оставляет рядом с телами странные бусинки и стихи французского поэта Шарля Бодлера.

«Портной из Бруклина»

Ваксман сыграл вместе с актером Сергеем Пускепалисом | Источник: «Портной из Бруклина» (18+), 2022, реж. Евгений СеровВаксман сыграл вместе с актером Сергеем Пускепалисом | Источник: «Портной из Бруклина» (18+), 2022, реж. Евгений Серов
Ваксман сыграл вместе с актером Сергеем Пускепалисом
Источник:
«Портной из Бруклина» (18+), 2022, реж. Евгений Серов

Одним из последних фильмов, в которых снялся Юрий Ваксман, стал «Портной из Бруклина» (18+). Его партнером по картине был Сергей Пускепалис. Фильм снимал рыбинский режиссер Евгений Серов, а в основу сценария легла культовая пьеса «Интервью» (18+) — первая постановка Ярославского камерного театра. Герой Юрия — русский эмигрант, портной Авдон Московиц.

Съемками фильма занималась ваксмановская кинокомпания «Ярсинема», он же выступал генеральным продюсером картины.

Мы рассказывали, чем запомнился Юрий Ваксман для ярославцев, а также публиковали подробный рассказ о том, что стало с бизнесом спустя год после смерти актера.

Что известно о смерти Юрия Ваксмана
Источник:
Городские порталы

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Юрий Ваксман Кино Актер Съемки фильма Сериал Молодежка
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Комментарии
11
Гость
30 марта 2024, 21:07
Все там будем. Юра, вечная память. Ты создавал позитив. Какие спектакли...какой шарм... Жаль..
Гость
31 марта 2024, 21:13
Очень жалко. Соболезную родным.
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