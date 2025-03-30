В Тамбовской области две девочки задохнулись и погибли, когда просто сидели дома. Новости 30 марта

Детей не удалось спасти Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 марта.

Мошенники могут взломать аккаунт на Госуслугах с помощью СНИЛС

Если россиянин утратит доступ к порталу Госуслуг, то может потерять конфиденциальные данные. А мошенники применяют различные методы для получения номера СНИЛС жертвы, чтобы заполучить доступ к аккаунту на Госуслугах. Об этом предупредила доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

Злоумышленники могут использовать номер СНИЛС для авторизации на других сайтах и получения доступа к личным данным пользователя. Леонова напомнила, что предоставление номера СНИЛС без необходимости, например, правоохранительным органам, может привести к утечке конфиденциальной информации.

«Пока владелец аккаунта сменит пароль, мошенники успеют оформить несколько кредитов или запросить налоговый вычет через сайт ФНС на свои счета», — рассказала Ольга Леонова агентству «Прайм».

В Тамбовской области погибли две девочки

В Тамбовской области возбудили уголовное дело после гибели двух детей от отравления угарным газом. Подробности об этом сообщили в районном СК.

«Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Тамбовской области по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Следственном комитете, по предварительной информации, причиной смерти несовершеннолетних стало отравление угарным газом. По информации прокуратуры региона, в больницу доставили родителей погибших и еще одну девочку.

Работа на месте происшествия продолжается. Следователи производят осмотр и изъятие с участием специалистов газового оборудования.

Родитель обязан платить ЖКУ за ребенка, даже если живет отдельно

Родитель обязан оплачивать жилищно-коммунальные услуги за несовершеннолетнего ребенка, даже если проживает отдельно. К такому выводу пришел Верховный суд, передает РИА Новости.

Суд рассмотрел спор между томским ТСЖ и несовершеннолетним собственником, который накопил долги на 445 тысяч рублей. Нижестоящая инстанция взыскала деньги с должника и его матери. Верховный суд отправил дело на пересмотр, указав, что долг нужно взыскивать с родителей, а не с должника, и что к делу не был привлечен отец ребенка. В суде подчеркнули, что оплачивать ЖКХ за несовершеннолетнего — субсидиарная обязанность родителей.

В Башкирии вспыхнула фура во время движения

На участке дороги между городами Уфа и Инзер произошло возгорание грузового автомобиля вместе с прицепом. Видеозапись с места происшествия была опубликована в Telegram-канале «БашДТП».

Момент сильного горения Источник: БашДТП / Telegram

Причины пожара выясняются. Наши коллеги с UFA1.RU отправили запрос в МЧС Республики Башкортостан, но пока не получили ответа.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, покрыв фуру слоем пены. По предварительной информации, пострадавших нет.

Работа МЧС Источник: БашДТП / Telegram

В Москве мужчина выкинул кота из окна

В Москве художник-блогер Иван Namer выбросил своего кота с третьего этажа, расстроившись, что его любимая команда ПСЖ не стала чемпионом Франции. Кота удалось вернуть и передать ветеринару. Иван объяснил, что выбросил животное «в сердцах», когда тот сломал лоток.

Художник снял видео, как выбрасывает кота. На нем он просил не поднимать шума, но очевидцы вызвали полицию и предложили забрать животное. Блогер согласился. Прокуратура проведет проверку.