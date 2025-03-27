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Экономика инфографика «Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч

«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч

Он не понимает, как люди с большей зарплатой умудряются жаловаться на жизнь

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14 комментариев
Каждый год Влад отдыхает с семьей на море | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаКаждый год Влад отдыхает с семьей на море | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Каждый год Влад отдыхает с семьей на море

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Герой материала наших коллег из 72.RU — инженер из Тюмени и отец троих детей Влад. Он признается: от большей зарплаты не отказался бы, но и сегодняшней ему вполне хватает для счастливой жизни. Сколько он получает и как распоряжается бюджетом, он рассказал в своей колонке.

ВладВлад
Влад

Инженер со сбережениями на вкладе

Я работаю инженером, зарабатываю 80 тысяч рублей в месяц. Жена получает чуть больше. Трачу примерно 50 тысяч рублей в месяц. Откладываю, занимаюсь инвестициями в том числе. Еще немного получается положить на вклад, пока проценты большие.

Экономлю только на покупках: смотрю, где есть всё то же самое, но дешевле. Продукты дорожают — это да. Тем не менее я в «Пятерочке» всегда нахожу что-то нормальное по акции, так можно экономить на еде. В дорогие рестораны не ходим: есть пара популярных мест в городе, там недорого и вкусно. Даже атмосферно, туда ходим частенько.

Трешка в новостройке, новый автомобиль

Квартира у нас есть, трешка в новостройке. Часть оплатили госпрограммой, за оставшуюся сумму платим ипотеку под 6% годовых. Платеж очень комфортный, всего 9 тысяч рублей, и осталось всего миллион вернуть банку.

Одежду берем в сетевых магазинах. Поверьте, она там нормальная! Купил современный китайский кроссовер с оцинкованным кузовом, брал чуть с пробегом — это было гораздо дешевле. Какую-то сумму на него накопили и еще немного взяли в кредит.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Начал строить дом на даче и тут тоже нашел лайфхак: купил блоки для строительства в январе с зимним хранением, и так они обошлись мне в два раза дешевле, чем кто-то купит летом. Фундамент залью сам.

«Не надо плакаться»

Мне комфортно живется. Зарплата достойная, хоть от большей и не отказался бы. Я не понимаю людей, которые плачутся, что получают 100 тысяч или больше и им не хватает.

Позвольте, вы в бутиках одеваетесь? В рестораны дорогие ходите? Путевки дорогие берете? А на кой черт? Всё то же самое можно получить за гораздо меньшие деньги, если отбросить понты и включить голову. Я, например, каждый год с семьей — а у нас трое детей — отдыхаю на море. Мы берем билеты на поезд и просто бронируем нормальную квартиру на юге. Купаемся на море, готовим в квартире или едим в кафешке.

Ко всему надо подходить с умом и оптимизмом и не плакаться, тогда жизнь будет комфортной.

Согласны с Владом?

Да, этих денег и правда достаточно
Согласен отчасти
Нет, этого очень мало
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Комментарии
14
с++
7 часов
хорошие картинки научились генерить нейросетки. Текст так себе, можно было бы добавить ещё и загородный дом, а зарплату уменьшить до 50, таргет груп схавает
Гость
6 часов
Что за вброс от пропаганды
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