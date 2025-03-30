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Еда Проверьте, входит ли это в ваше меню: топ-5 продуктов для женского здоровья

Проверьте, входит ли это в ваше меню: топ-5 продуктов для женского здоровья

Публикуем памятку от ярославского Роспотребнадзора

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Какие продукты нужно есть для женского здоровья&nbsp;— советы экспертов | Источник: Максим Бутусов / E1.RUКакие продукты нужно есть для женского здоровья&nbsp;— советы экспертов | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Какие продукты нужно есть для женского здоровья — советы экспертов

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Эксперты Роспотребнадзора по Ярославской области составили список продуктов, которые стоит ввести в рацион женщинам для поддержания здоровья.

«Женское здоровье во многом зависит от эмоционального состояния и рациона», — указали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Что нужно ввести в рацион женщинам:

Ненасыщенные жиры

К ним относят растительные масла, они помогают организму вырабатывать нужные женщине половые гормоны.

Красное мясо

Например, говядина. Этот продукт является источником легкоусвояемого гемового железа.

Рыба жирных сортов

Рыба — источник витамина D, который особенно важен в период постменопаузы.

Овощи и фрукты

По словам экспертов, любые овощи содержат нутриенты и клетчатку, что необходимо для женского организма.

Бобовые и морепродукты

То есть в рацион рекомендовано вводить так называемую белковую пищу. Такие продукты сохраняют мышечную и костную массу в зрелом возрасте.

Эксперты Роспотребнадзора составили меню для сохранения женского здоровья | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаЭксперты Роспотребнадзора составили меню для сохранения женского здоровья | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Эксперты Роспотребнадзора составили меню для сохранения женского здоровья

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Продукты Женское здоровье Питание Меню Витамины Красота
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