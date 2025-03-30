Проверьте, входит ли это в ваше меню: топ-5 продуктов для женского здоровья

Эксперты Роспотребнадзора по Ярославской области составили список продуктов, которые стоит ввести в рацион женщинам для поддержания здоровья.
«Женское здоровье во многом зависит от эмоционального состояния и рациона», — указали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Что нужно ввести в рацион женщинам:
Ненасыщенные жиры
К ним относят растительные масла, они помогают организму вырабатывать нужные женщине половые гормоны.
Красное мясо
Например, говядина. Этот продукт является источником легкоусвояемого гемового железа.
Рыба жирных сортов
Рыба — источник витамина D, который особенно важен в период постменопаузы.
Овощи и фрукты
По словам экспертов, любые овощи содержат нутриенты и клетчатку, что необходимо для женского организма.
Бобовые и морепродукты
То есть в рацион рекомендовано вводить так называемую белковую пищу. Такие продукты сохраняют мышечную и костную массу в зрелом возрасте.
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