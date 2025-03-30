Когда лед растаял, а вода под ним еще нет. Сколько стоит сбежать на Байкал в майские праздники — от самых дешевых до самых дорогих номеров

Узнали, где и за сколько можно отдохнуть на Байкале в майские праздники Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Длинные майские выходные — хороший повод выбраться на Байкал. Кто-то скажет, что это не самое благодатное время для отдыха на озере, но почему бы не поехать, пока есть время? IRCITY.RU узнал, в какую сумму обойдется отдых на Байкале в майские праздники, если бронировать жилье уже сейчас, и правда ли, что весной на озерных курортах пусто.

Для сбора информации о ценах на размещение использовались данные сервисов РЖД Travel, 101 Hotels, «Яндекс.Путешествия», «Островок» и сайты гостиниц. За основу бралась стоимость проживания на двоих взрослых с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Листвянка

Самое бюджетное предложение в Листвянке (главный туристический поселок на побережье Байкала, его визитная карточка. — Прим. ред.) нашли на сайте 101 Hotels. Комната в мини-отеле «Прибой» на три ночи с 1 по 4 мая для двух человек обойдется в 4500 рублей (или 750 рублей с человека за ночь). В стоимость включен завтрак. В описании к гостинице сказано, что это скорее хостел, где можно оставить вещи и идти гулять по берегу Байкала, а в номер возвращаться на ночевку.

Номер в «Прибое» Источник: 101hotels.com











Помимо двухъярусных кроватей с постельным бельем, в номерах есть холодильник. Душевые и туалеты — на этаже. Работает высокоскоростной Wi-Fi. За отдельную плату можно сходить в баню и искупаться в бассейне.

Там есть номера и дороже — стоимость доходит до 38 тысяч рублей, но это уже большие и комфортабельные семейные номера с отдельной ванной, мебелью, телевизором и даже камином.

Чуть дороже и комфортабельнее туристов разместит гостевой дом «Арго». Объявление размещено в «Яндекс.Путешествиях». Там есть семейный номер на двоих. За 6600 рублей за три дня (2200 в сутки) гостям предоставят комнату с двуспальной кроватью, отдельной душевой и телевизором. Питание в стоимость не входит.

Номер в «Арго» Источник: Travel.yandex.ru

Третье самое недорогое предложение мы нашли в гостевом доме «Малиновка» за 9134 рубля, сказано на сайте «РЖД-Трэвел». За эти деньги вам на три дня предоставят двухместный номер с койками (на момент написания был доступен один с двуспальной кроватью). Помимо кроватей, столика и стульев, есть фен. Еще одним преимуществом номера является выход на общий балкон. Питание не включено. В целом же «Малиновка» предлагает доступ к частному пляжу, так что цена может быть обоснована и этим, хотя предложение не очень актуально для мая.

Так выглядит номер в «Малиновке» с балконом и феном Источник: Travel.rzd.ru

На 8–11 мая актуальны эти же цены для всех трех гостиниц.

Самый дорогой номер в Листвянке, а точнее, двухместный домик с террасой в мини-отеле «Сердце Байкала» за три дня обойдется двоим взрослым в 42 тысячи рублей, по данным «Яндекс.Путешествий» и «РЖД-Трэвел». На сайте «Островок» цена аренды такого домика на тех же условиях другая — 54 тысячи рублей. За эти деньги можно отдохнуть на закрытой территории, заросшей деревьями, в домике, где у жильцов будут телевизор, фен, чай и кофе, терраса. В стоимость входит завтрак, а на территории есть ресторан, где можно пообедать и поужинать за отдельную плату. Также на территории есть баня и сауна с бассейном.

Домики за 14 тысяч в сутки в «Сердце Байкала» Источник: Travel.yandex.ru











За 39,6 тысячи рублей можно снять апартаменты класса superior в отеле Baikal Hill, сказано на сайте «РЖД-Трэвел». Но на сайте «Островок.ру» можно найти такие же апартаменты и за 50 тысяч рублей. В апартаментах есть собственная кухня с посудой, кондиционер, телевизор, кровать, ванная со стиральной машиной. Халаты, полотенца, стиральный порошок, мыло и шампунь также есть и включены в стоимость.

Апартаменты Baikal Hill Источник: Travel.rzd.ru











Третье по дороговизне предложение мы нашли на сайте 101Hotels. Это номер-коттедж в загородном отеле «Байкальские сезоны» за 36 тысяч рублей на трое суток. В домике есть все необходимое из техники и предметов гигиены. В стоимость включен завтрак. По запросу могут предоставить все для барбекю. На территории также есть ресторан и детская площадка.

Номер-коттедж в «Байкальских сезонах» Источник: 101hotels.com











Если же денег у вас столько, что девать их некуда, то есть совершенно царские предложения: например, снять большой дом за 118 тысяч в сутки — такое предложение размещено на «Яндекс.Путешествиях».

Такой домик сдают за 118 тысяч в сутки Источник: Travel.yandex.ru











Есть в Листвянке и предложения поскромнее. Такой дом, как на фотографии, можно снять за 30 (по данным «РЖД-Трэвел») или 40 тысяч в сутки (по данным сайта «Островок.ру»).

А такой — всего за 30–40 тысяч Источник: Travel.rzd.ru

Большое Голоустное

В другом популярном поселке на берегу Байкала предложений об аренде номеров и домиков примерно в пять раз меньше, чем в Листвянке. Но они и значительно дороже.

Самый недорогой вариант удалось найти на «РЖД-Трэвел». Трехместный номер в гостевом доме «Байкальский бриз» можно снять на три ночи за 13 тысяч рублей (4250 рублей за ночь). В гостевом доме общая кухня, есть Wi-Fi. На территории есть парковка, баня, бассейн и зона барбекю. Отмечается, что можно отдыхать с питомцами, но за отдельную плату. Возможна организация трансфера.

Номер за 13 тысяч рублей в «Байкальском бризе» Источник: Travel.rzd.ru











Второе бюджетное предложение удалось найти на «Яндекс.Путешествиях». «Хостел на улице Кирова» предлагает снять четырехместный номер за 17 250 рублей (5750 рублей за ночь). В номере есть холодильник, мини-кухня, электрочайник и обогреватель. Отмечается, что из окна открывается вид на лес и горы.

Четырехместный номер в «Хостеле на Кирова» Источник: Travel.yandex.ru











Третье самое доступное предложение нашлось на «Островок.ру». Мини-отель «Медведица» предлагает снять двухместный номер с балконом за 18,4 тысячи рублей. С балкона открывается красивый вид, сказано в объявлении. Туристам предоставляют постельное белье и, по требованию, принадлежности для барбекю. Ванная комната и кухня общие. На территории есть бассейн с подогревом.

Двухместный номер в мини-отеле «Медведица» Источник: Ostrovok.ru

Самое дорогое предложение в Большом Голоустном — аренда таунхауса на Кирова. Снять шестиместный гостевой дом на три ночи обойдется в 78 тысяч рублей, сказано на сайте «Яндекс.Путешествия». Там есть вся необходимая для жизни техника и мебель, а также зона барбекю и баня. Обо всем остальном гости должны подумать сами.

Такой дом можно снять на три дня за 79 тысяч рублей Источник: Travel.yandex.ru











На втором месте по величине, согласно «РЖД-Трэвел», двухместный номер на базе отдыха Khan Glamping Goloustnoye. На три дня его можно снять за 48,5 тысячи рублей. В номере есть холодильник, фен, шкаф, электрический чайник, чай и кофе, туалетные принадлежности, постельное белье и ванная с душем. На территории — гриль-зона.

А можно — двухместный номер в глэмпинге за 48,5 тысячи рублей Источник: Travel.rzd.ru











Также минимум за 37 тысяч рублей можно снять на три ночи сферу на базе отдыха «Роса». Объявление размещено на «РЖД-Трэвел». В ней также есть холодильник, телевизор, фен, телефон, шкаф, микроволновка, мини-бар, чайник и собственная ванная комната. Туалетные принадлежности, халаты, тапочки и постельное белье также предоставляют. И возле сферы тоже есть гриль-зона.

Или сферу за 37 тысяч рублей Источник: Travel.rzd.ru

Предложение на 8–11 мая в целом ничем не отличаются от предложений на 1–4 мая, но на «Островок.ру» есть одно предложение, которое могло бы войти в топ-3 по бюджетности. База отдыха «Станица» предлагает снять студию (по сути этаж в двухэтажном домике) за 16,5 тысячи рублей. В комнате могут жить четыре человека, есть стол, собственная ванная комната, кухня с посудой и техникой и телевизор.

«Студия» в «Станице» за 16,5 тысячи рублей Источник: Travel.rzd.ru

Ольхон и Малое море

В Ольхонском районе тоже много предложений об отдыхе на майских праздниках — больше сотни. Самый дешевый номер на Ольхоне наша гипотетическая пара отдыхающих может снять за 6400 рублей в гостевом доме «Байкал Пеко» в поселке Турка, сказано на сайте «РЖД-Трэвел». Помимо двух кроватей с постельным бельем, в номере есть телевизор и холодильник. Ванная комната — общая. По запросу дают все необходимое для гриля.

Двухместный номер в «Байкал Пеко» Источник: Travel.rzd.ru

Немного дороже — за 8400 рублей — можно снять номер на базе отдыха «Берег Надежды» в Хужире. Объявление размещено на сайте «Яндекс.Путешествия». В номере есть зеркало, кровати, тумбочка, вешалки, постельное белье и маленькие полотенца. Теплый туалет находится на улице в отдельном помещении, душ работает только летом, но на территории есть русская баня за отдельную плату. В столовой за отдельную плату можно позавтракать и пожинать.

Номер на базе отдыха «Берег Надежды» Источник: Travel.yandex.ru

Еще чуть дороже обойдется отдых в отеле «Байкал Терра». Согласно объявлению на сайте «РЖД-Трэвел», два человека могут пробыть там с 1 по 4 мая за 9100 рублей. За эти деньги гостей заселят в большой номер с постельным бельем. Ванная общая.

Номер в «Байкал Терре» Источник: Travel.rzd.ru











На даты с 8 по 11 мая эти предложения также доступны — с тем отличием, что в эти дни за 9100 рублей можно снять двухместный номер в гостевом доме Dragon Olkhon. Там будут ровно те же условия, что и в «Байкал Терре», следует из данных на сайте «РЖД-Трэвел».

Самые элитные предложения удалось найти в гостевом доме Enigma Dom в Куркуте. Согласно сайту «РЖД-Трэвел», там можно снять четырехкомнатный коттедж за 147,5 тысячи рублей с террасой и площадкой для барбекю. В доме есть холодильник, телевизор и фен (по запросу). На территории — пляж, бассейн и баня.

Самый дорогой номер в Ольхонском районе Источник: Travel.rzd.ru

На втором месте по стоимости, согласно сайту «Островок», номера в отеле Villa Malina. Двухместный люкс на выбранные даты там можно снять за 98 тысяч рублей. В номере есть вся необходимая мебель и техника, собственная ванная со всеми необходимыми принадлежностями. В стоимость включен завтрак.

Люкс в Villa Malina выглядит так Источник: Ostrovok.ru

За 72 тысячи рублей, по данным сайта «Островок», можно снять коттедж в гостевом доме «В гостях у Дубровских» в Хужире. В отдельно стоящем домике есть вся необходимая мебель и техника, а также отдельная кухня, ванная комната и даже балкон.

А это коттедж на территории гостевого дома «В гостях у Дубровских» Источник: Ostrovok.ru











Предложения на 8–11 мая ничем не отличаются от предложений на 1–4 мая.

А кто ездит на Байкал на майские?

Замглавы Сибирской байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов рассказал нам, как обстоят дела с отдыхом на Байкале в майские праздники. Он не думает, что в этом году ситуация будет значительно отличаться от той, что была в предыдущие годы.

— Майские праздники, несмотря на то, что это выходные дни, попадают в такой период на Байкале, когда лед уже растаял, а вода еще нет. Для Байкала это несезон. Местные жители будут выезжать на природу, на шашлыки, на отдых во все стороны, но массовый выезд на Байкал не прогнозирую, — рассказал Вадим Копылов. — А вот количество туристов из других регионов обычно возрастает, поскольку, если, например, взять три дня отгулов, то можно уехать на 10 дней. По крайней мере, судя по броням в моей компании, таких туристов будет несколько больше, чем обычно.

По словам эксперта, увеличение числа туристов из других регионов в майские праздники — особенность последних лет.

— Если раньше большая часть баз закрывалась до начала лета, то сейчас они продолжают работать еще и в весенний сезон. Был период в 2018–2019 годах, когда к нам круглогодично ездили китайские туристы, потом был перерыв на пандемию, и вот возобновляется этот переход на, пусть и не круглогодичный, но близкий к нему период работы основных мест размещения, — рассказал Вадим Копылов.

Развлекают гостей из других регионов в этот период экскурсиями по природным красотам.