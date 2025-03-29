Избегаем «колхозных» образов: стилист рассказала, что носить этой весной, чтобы быть в тренде

Как подобрать модный образ на весну Источник: Виктория Куприянова, Кирилл Поверинов / 76.RU











С приходом весны хочется обновить гардероб, сохранив баланс между практичностью и стилем. Но как не потеряться в многообразии трендов и выбрать то, что действительно станет основой на сезон? Стилист Виктория Куприянова поделилась секретами создания базового гардероба на весну 2025.

«База остается неизменной: это вещи нейтральных оттенков — бежевого, коричневого, серого, синего. К ним можно добавить мягкие тона: голубой, бордовый, припыленный розовый. Стилист отмечает, что многие ошибочно зацикливаются на черном цвете, игнорируя элегантные комбинации вроде светло-бежевого с голубым или серого с бордовым», — утверждает Виктория Куприянова.

Какие фасоны не выйдут из моды

Стилист убеждена: идеальная палитра требует правильных форм.

«Силуэты должны быть лаконичными, но не скучными», — подчеркнула Виктория.

Вот что может стать основой любого гардероба:

свободные брюки прямого кроя с защипами;

джинсы классического синего, серого или голубого цветов (прямые или слегка зауженные);

рубашки мужского кроя, однобортные и двубортные жакеты длиной до большого пальца руки;

футболки без принтов с рукавом до локтя.

«Жилет — must-have сезона. Он создает многослойность, идеальную для офиса или прогулок. Но помните: оверсайз — это не база», — добавила стилист.

Актуальные материалы и аксессуары

В списке модных тканей остаются:

джинса, хлопок, шелк, вискоза;

костюмная шерсть для прохладных дней;

вельвет, замша и состаренная кожа — возвращение ретро-текстур.

«Весна — время дышащих материалов», — отметила Виктория Куприянова.

Даже самая качественная ткань заиграет по-новому, если добавить ей современные детали. Силуэты и аксессуары — это то, что превращает базовый крой в трендовый лук, — объясняет стилист.

Главные тренды сезона — это:

приталенность — в жакетах и жилетах. Рубашки стоит подчеркивать поясом или булавкой, избегая покупки приталенных моделей;

платки и галстуки — их носят не только с деловыми образами. Попробуйте завязать галстук бантом или использовать вместо пояса.

гольфы и цветные колготки — сочетайте их с лоферами или туфлями в тон.

«Переменчивая весна требует гибкости. Спасут многослойные комбинации: Утром наденьте тонкий стеганый жилет под пальто или плащ, а днем снимите один из слоев. Легкое платье дополните плотными колготками и кроссовками/туфлями, добавив вторым слоем что-нибудь теплое. Свитер можно использовать как шарф — это и практично, и стильно», — говорит Виктория.