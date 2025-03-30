В Мурманске мужчина с ружьем взобрался на крышу и открыл огонь. Он стреляет по квартирам и людям

Губернатор призвал жителей отойти от окон и не рисковать ради видео Источник: BAZA / Telegram

В Мурманске мужчина забрался на крышу дома и открыл стрельбу. Это дом на Кольском, 10. По словам очевидцев, там расположено общежитие, а у мужчины два ружья.

Причины его поступка неизвестны. На месте работают силовики, мужчину пытаются задержать. Информацию о ЧП подтвердил губернатор региона Андрей Чибис.

— Просьба ко всем, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради «горячего» видео. Особо прошу не снимать и не выкладывать в Сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации, — написал Чибис.

Место ЧП оцепили Источник: Александра Балаба / 51.RU











Источник: Александра Балаба / 51.RU











Источник: BAZA / Telegram

Около места ЧП перекрыли движение. По информации BAZA, мужчина начал стрелять прицельно.

— По словам жителей района, стрелок открыл огонь по окнам квартир и целится в полицейских, — пишет BAZA.

Новость была обновлена. Росгвардия по Северо-Западному округу сообщила, что стрелок был нейтрализован. Также они поделились видео, где сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» штурмуют крышу.

Видно, как силовики поднимаются по лестницам и дежурят у выходов. Стрелка ранили и задержали.

«Лежит на спине. Оружие прямо перед ним», — отчитывается сотрудник на видео.

Источник: Пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу

В экстренных службах ТАСС сообщили, что пострадавших в результате действий стрелка нет. Губернатор поблагодарил правоохранителей за их работу. Очевидцы говорили, что всего услышали несколько десятков выстрелов.