В Мурманске мужчина с ружьем взобрался на крышу и открыл огонь. Он стреляет по квартирам и людям

В Мурманске мужчина забрался на крышу дома и открыл стрельбу. Это дом на Кольском, 10. По словам очевидцев, там расположено общежитие, а у мужчины два ружья.
Причины его поступка неизвестны. На месте работают силовики, мужчину пытаются задержать. Информацию о ЧП подтвердил губернатор региона Андрей Чибис.
— Просьба ко всем, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради «горячего» видео. Особо прошу не снимать и не выкладывать в Сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации, — написал Чибис.
Около места ЧП перекрыли движение. По информации BAZA, мужчина начал стрелять прицельно.
— По словам жителей района, стрелок открыл огонь по окнам квартир и целится в полицейских, — пишет BAZA.
Новость была обновлена. Росгвардия по Северо-Западному округу сообщила, что стрелок был нейтрализован. Также они поделились видео, где сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» штурмуют крышу.
Видно, как силовики поднимаются по лестницам и дежурят у выходов. Стрелка ранили и задержали.
«Лежит на спине. Оружие прямо перед ним», — отчитывается сотрудник на видео.
В экстренных службах ТАСС сообщили, что пострадавших в результате действий стрелка нет. Губернатор поблагодарил правоохранителей за их работу. Очевидцы говорили, что всего услышали несколько десятков выстрелов.
«Вот, слышите, стреляет. Это уже выстрел пятьдесят какой-то. Началась вся эта суета, захваты пошли со всех сторон», — говорил очевидец корреспонденту из 51.RU.