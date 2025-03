«Пивной» живот — дорога к раку: жир на талии, оказывается, опаснее для мужчин, чем для женщин — как определить, лечить ли ожирение?

Шведские ученые установили, что жир на талии увеличивает риск рака у мужчин на 25%, а у женщин — на 13%. Результаты исследования ученых из Лундского университета были опубликованы в The Journal of the National Cancer Institute (JNCI). NGS.RU объясняет, как ученые пришли к таким выводам, почему объем талии у женщин — не такой уж и точный фактор риска рака, и какие еще болезни можно заработать из-за лишнего веса.