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Здоровье «Пивной» живот — дорога к раку: жир на талии, оказывается, опаснее для мужчин, чем для женщин — как определить, лечить ли ожирение?

«Пивной» живот — дорога к раку: жир на талии, оказывается, опаснее для мужчин, чем для женщин — как определить, лечить ли ожирение?

Ученые установили связь между жиром на талии и риском онкозаболеваний

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Окружность талии является более точным фактором риска рака у мужчин, чем у женщин | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUОкружность талии является более точным фактором риска рака у мужчин, чем у женщин | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Окружность талии является более точным фактором риска рака у мужчин, чем у женщин

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Шведские ученые установили, что жир на талии увеличивает риск рака у мужчин на 25%, а у женщин — на 13%. Результаты исследования ученых из Лундского университета были опубликованы в The Journal of the National Cancer Institute (JNCI). NGS.RU объясняет, как ученые пришли к таким выводам, почему объем талии у женщин — не такой уж и точный фактор риска рака, и какие еще болезни можно заработать из-за лишнего веса.

Всему виной инсулин

Ученые Лундского университета 14 лет следили за 339 тысячами жителей Швеции, которые прошли медобследования с измерением индекса массы тела и окружности талии. Врачи фиксировали все случаи рака у этой группы, пишет «Газета.ру».

Удалось установить, что у мужчин при увеличении окружности талии на 11 сантиметров риск развития рака, связанного с ожирением, возрастал на 25%. У женщин при превышении показателя на 12 сантиметров такой риск увеличивался на 13%.

Ученые объяснили, что у мужчин чаще накапливается висцеральный жир (отложения в брюшной полости внутри). Такое ожирение приводит к увеличению концентрации циркулирующего инсулина в крови у мужчин, а его высокий уровень заставляет злокачественные опухоли расти быстрее.

Женщины набирают больше подкожного и периферического жира. Поэтому окружность талии является более точным фактором риска рака у мужчин, чем у женщин.

Чем опасно ожирение: от инфаркта до апноэ

Ожирение легко может привести к депрессии | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаОжирение легко может привести к депрессии | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ожирение легко может привести к депрессии

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Ожирение — не просто эстетическая проблема, вроде некрасивой формы носа, морщин или шрамов. Это серьезное заболевание, которое может привести к множеству сопутствующих проблем. И не только увеличить риск рака.

— Ожирение связано с существенным повышением риска сахарного диабета: избыточный вес приводит к инсулинорезистентности, клетки перестают нормально отвечать на действие инсулина, а значит поглощать глюкозу. Также ожирение значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, — предупреждает Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Избыточная масса тела создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что повышает риск инфаркта и инсульта. Кроме того, лишний вес увеличивает постоянную нагрузку на суставы, особенно на колени и бедра, и в итоге может спровоцировать остеоартрит — воспаление и отечность сустава и окружающих его тканей.

Врач добавляет, что у людей с ожирением часто низкая выносливость и трудности с дыханием, так как жировая масса — это дополнительный вес, который приходится постоянно носить на себе. Малейшая нагрузка может вызвать одышку и усталость, человек из-за этого меньше двигается, что, в свою очередь, приводит к еще большему набору веса и снижению выносливости. Получается замкнутый круг.

— Также жировая ткань может уменьшать просвет верхних дыхательных путей, из-за чего развивается обструктивное апноэ — временная остановка дыхания во время сна из-за спадения мягких тканей глотки, — подчеркивает Екатерина Кашух. — Свою роль играет и психологический аспект. Ожирение — важный фактор развития депрессии и тревожных расстройств, так как люди с избыточным весом часто сталкиваются с предвзятым отношением со стороны общества.

При каких параметрах устанавливают ожирение

Индекс массы тела&nbsp;— лишь один из показателей оценки здоровья | Источник: Дарья Селенская / 74.RUИндекс массы тела&nbsp;— лишь один из показателей оценки здоровья | Источник: Дарья Селенская / 74.RU

Индекс массы тела — лишь один из показателей оценки здоровья

Источник:
Дарья Селенская / 74.RU

Один из самых распространенных параметров — индекс массы тела (в сокращении ИМТ). Он измеряется в кг/м², и рассчитать его можно так: вес (кг) разделить на рост (м), взятый в квадрат. Эта формула настолько популярна, что можно даже не считать самому — существует множество таблиц и электронных калькуляторов, которые определяют ИМТ, достаточно лишь знать рост и вес человека.

— Если индекс превышает 30 кг/м², состояние уже считается ожирением. Однако ИМТ — это лишь один из показателей. Для оценки состояния здоровья необходимо учитывать и другие факторы: возраст, пол, уровень физической активности, соотношение жировой и мышечной массы, окружность талии (у женщин она не должна превышать 80 сантиметров а у мужчин — 94), — объясняет Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Врач добавляет, что мышцы при том же объеме весят гораздо больше жира. У молодого тяжелоатлета и у пожилой женщины, которая никогда не занималась спортом, может быть одинаковый ИМТ, но избыточный вес или ожирение диагностируют только у последней.

Более точно оценить процент жира, мышц и воды в организме помогает биоимпедансометрия — анализ состава тела. Специальный прибор биоимпедансометр несколько минут сканирует тело, определяя биологическую сопротивляемость различных участков слабым электрическим импульсам.

Как лечат ожирение и к какому врачу обращаться

При лечении ожирения могут применяться лекарства и даже хирургические вмешательства | Источник: Дарья Селенская / 74.RUПри лечении ожирения могут применяться лекарства и даже хирургические вмешательства | Источник: Дарья Селенская / 74.RU

При лечении ожирения могут применяться лекарства и даже хирургические вмешательства

Источник:

Дарья Селенская / 74.RU

Чтобы избавиться от лишнего веса, в первую очередь нужно обратиться к врачу общей практики или терапевту. Он и определит, что делать дальше. Возможно, потребуются консультации узких специалистов.

Например, если ожирение связано с гормональными нарушениями, нужна помощь эндокринолога, а ответить на вопросы о питании и помочь составить индивидуальный план диеты может диетолог.

— Важно помнить, что лечение ожирения — это комплексный процесс, который требует индивидуального подхода. Всем пациентам с ожирением показаны физическая активность и питание со сниженной калорийностью рациона, однако нагрузка и пищевые ограничения для каждого человека будут свои, так как во многом зависят от возраста и сопутствующих заболеваний, — подчеркивает врач.

В некоторых случаях врач может предложить медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Жир Ожирение Диета Инсулин Индекс массы тела Лишний вес
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