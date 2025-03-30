Родился в землянке и 20 лет жил в лесу: история русского Маугли — как сложилась его судьба

Источник: Городские медиа

Он родился в лесу, жил в землянке и лечился травами, а в 20 лет впервые решил выйти в современное общество. Сейчас Оджан Наумкин, прославившийся как «алтайский Маугли», строит бизнес в Москве. Но как так получилось?

Родители Оджана в 90-х решили уехать подальше от цивилизации. Землянку отапливали печкой, мылись с помощью воды из бочонка и ковшика. Ребенок получал знания о мире по радио, которое не выключали по 12 часов в сутки, а также из книг, которые были в его распоряжении. До 20 лет Оджан практически не контактировал с людьми.

В 2013 году отец и мать решили уехать в Приморье, а Оджан был вынужден выйти к людям. У него не было никаких документов, тогда СМИ окрестили его «алтайским Маугли». Мужчину начали звать на телепередачи и ток-шоу.

И вот спустя 12 лет Оджан успешно обосновался в столице: он развивает кофейню и продает мед. Алтайский Маугли поделился с нашими коллегами из MSK1.RU воспоминаниями о жизни в лесу. Подробности — в коротком видео чуть выше.