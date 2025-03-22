6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку

Вид города сверху Источник: сайт администрации г. Пыть-Яха











АО «ДОМ.РФ» опубликовало долгожданный список населенных пунктов, где семьям с детьми будет доступна льготная ипотека не на дорогущие новостройки, а на вторичку. Под 6% годовых вместо нынешней рыночной в районе 30%.

Отмечается, что список городов сформирован по критерию наличия в нем не более двух строящихся многоквартирных домов. Теперь получить семейную ипотеку можно в Благовещенске (Башкирия), Иннополисе, Туапсе, Геленджике, Норильске, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Свободном, Мурманске. Также в перечне есть Суджа, Льгов, Мелитополь, Артемовск, Угледар.

Изучение этого списка из 901 населенного пункта 35 регионов позволяет в полной мере проникнуться географией российских малых городов. И это очень увлекательное занятие.

В общей сложности в них живет 26,3 миллиона человек. В списке шесть столиц субъектов федерации: Донецк, Херсон, Мурманск, Нарьян-Мар, Магас и Анадырь. Самые маленькие населенные пункты — Верхоянск в Якутии (828 человек по переписи 2020 года) и Чекалин в Тульской области (935 человек).

Четыре из пяти крупнейших городов по номинальной численности — на «новых территориях». Сколько в реальности, а не по прописке там живет, сказать наверняка очень непросто.

Между Донецком с его заявленными 935 тысячами жителей на 2019 год (позже данных нет) и Верхоянском — вся Россия. Все 901 название объединяет одно — методика отбора ДОМ.РФ, которая гласит: за такой-то период в этих населенных пунктах не строится больше чем два многоквартирных дома.

А теперь жителю большого мегаполиса надо чуть притормозить стремительный бег своей жизни и осознать: почти тысяча городов в нашей стране, в которых живут 26 миллионов человек, полностью прошла мимо такого поразительного феномена последних лет, как строительный бум и лихорадка льготной ипотеки, которая этот бум и породила. А за ним и сумасшедший рост цен на недвижимость.

Пока жители мегаполисов с начала коронавируса, когда программа льготной ипотеки только стартовала, скупали десятки миллионов квадратных метров в новостройках, которые принято презрительно называть «бетонными коробками», наши сограждане в Плёсе и Гдове, Бугульме и Кунгуре, Ровеньках и Юрьеве-Польском вообще понятия не имели, о чем это мы.

Ведь льготная ипотека полагалась только на покупку квартир в новых домах. А никаких новых домов — в привычном нам смысле — в Кинешме и Пыть-Яхе не было. То есть, может, и были, но не более чем два одновременно.

Хотя, конечно, это всё поклеп. Беглый поиск на сайтах объявлений — и как минимум за Кинешму становится обидно. Есть там, конечно, новостройки в центре (трехэтажные), а к ним — вид на Волгу и цена в районе 80 тысяч за квадратный метр. А дальше — вы только почитайте! «Довольно большая и сухая сарайка в подвале дома. В подарок ухоженный участок в коллективном саду в районе Нефтебазы. На участке домик, туалет, большая беседка и аккуратно сформированные грядки. Недалеко от дома гараж с продуктовой ямой». Вот это всё в Кинешме по цене студии 24 м2 в Мурино Ленинградской области.

Теперь можно сказать, что в Югре живет второе поколение балочников Источник: 86.RU











Вот вы смеетесь над Пыть-Яхом, а там в 2020 году ввели 16-этажный дом. Правда, переселяли туда жителей аварийных домов и балков. Что такое балки? Вот вы в своем человейнике живете и не знаете. Это бытовки и времянки, которые остались со времен освоения Севера. Как они выглядят, показывали коллеги из 86.RU. Там живут сотни жителей северных поселков.

Для того чтобы ЦУБы можно было переместить на другое месторождение, их снабжали колесами. Сейчас бочек почти не осталось, и они твердо стоят на земле Источник: Ирина Шарова / 72.RU











А это фото из богатого Салехарда. Он в программу ДОМ.РФ не попал. Зато там есть ЦУБы (цилиндрический унифицированный блок). Площадь — 24 м2, предназначались для нефтяников и вообще геологов. До недавнего совсем времени в них тоже жили люди, но сейчас власти от этих бочек избавляются, хотя с десяток таких штук по Салехарду, говорят, осталось.

Они, кстати, юридический казус. В них можно было прописаться, но жилой недвижимостью они не считались. Хотя у них и есть официальный адрес. Имущество движимое, поэтому признать его аварийным или ветхим невозможно. Беда с ними, короче.

Вообще, удивительного жилья по стране много. Такое, под которое ни кредит не получить, ни продать его. А есть и такое, где не прописаться. Хотя живут там семьями и детей поднимают.

Сказать, что программа ДОМ.РФ по выдаче льготной ипотеки на вторичку сейчас в корне изменит ситуацию, конечно, слишком оптимистично. В конце концов, в списке программы есть города, в которых прямо сейчас идет, выражаясь образно, процесс, обратный строительству. В том же Часовом Яре или Дзержинске, например. А каким-то городам из того списка еще придется столкнуться с чем-то подобным.

Кстати, удивительно, но факт. Каким-то образом в перечень попали не только города из обновленной Конституции РФ, до которых ипотечным агентам еще очень и очень долго идти, вроде Славянска. Но попался даже один из вроде бы неконституционной Николаевской области — Снигиревка. Он записан в Херсонскую область, но нет. Николаевская. Вообще, российские войска там уже были, но сейчас их там нет. А льготная ипотека будет. Главное — успеть до 30 июня, когда срок программы истекает.

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