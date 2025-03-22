6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку

АО «ДОМ.РФ» опубликовало долгожданный список населенных пунктов, где семьям с детьми будет доступна льготная ипотека не на дорогущие новостройки, а на вторичку. Под 6% годовых вместо нынешней рыночной в районе 30%.
Отмечается, что список городов сформирован по критерию наличия в нем не более двух строящихся многоквартирных домов. Теперь получить семейную ипотеку можно в Благовещенске (Башкирия), Иннополисе, Туапсе, Геленджике, Норильске, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Свободном, Мурманске. Также в перечне есть Суджа, Льгов, Мелитополь, Артемовск, Угледар.
Изучение этого списка из 901 населенного пункта 35 регионов позволяет в полной мере проникнуться географией российских малых городов. И это очень увлекательное занятие.
В общей сложности в них живет 26,3 миллиона человек. В списке шесть столиц субъектов федерации: Донецк, Херсон, Мурманск, Нарьян-Мар, Магас и Анадырь. Самые маленькие населенные пункты — Верхоянск в Якутии (828 человек по переписи 2020 года) и Чекалин в Тульской области (935 человек).
Четыре из пяти крупнейших городов по номинальной численности — на «новых территориях». Сколько в реальности, а не по прописке там живет, сказать наверняка очень непросто.
Между Донецком с его заявленными 935 тысячами жителей на 2019 год (позже данных нет) и Верхоянском — вся Россия. Все 901 название объединяет одно — методика отбора ДОМ.РФ, которая гласит: за такой-то период в этих населенных пунктах не строится больше чем два многоквартирных дома.
А теперь жителю большого мегаполиса надо чуть притормозить стремительный бег своей жизни и осознать: почти тысяча городов в нашей стране, в которых живут 26 миллионов человек, полностью прошла мимо такого поразительного феномена последних лет, как строительный бум и лихорадка льготной ипотеки, которая этот бум и породила. А за ним и сумасшедший рост цен на недвижимость.
Пока жители мегаполисов с начала коронавируса, когда программа льготной ипотеки только стартовала, скупали десятки миллионов квадратных метров в новостройках, которые принято презрительно называть «бетонными коробками», наши сограждане в Плёсе и Гдове, Бугульме и Кунгуре, Ровеньках и Юрьеве-Польском вообще понятия не имели, о чем это мы.
Ведь льготная ипотека полагалась только на покупку квартир в новых домах. А никаких новых домов — в привычном нам смысле — в Кинешме и Пыть-Яхе не было. То есть, может, и были, но не более чем два одновременно.
Хотя, конечно, это всё поклеп. Беглый поиск на сайтах объявлений — и как минимум за Кинешму становится обидно. Есть там, конечно, новостройки в центре (трехэтажные), а к ним — вид на Волгу и цена в районе 80 тысяч за квадратный метр. А дальше — вы только почитайте! «Довольно большая и сухая сарайка в подвале дома. В подарок ухоженный участок в коллективном саду в районе Нефтебазы. На участке домик, туалет, большая беседка и аккуратно сформированные грядки. Недалеко от дома гараж с продуктовой ямой». Вот это всё в Кинешме по цене студии 24 м2 в Мурино Ленинградской области.
Вот вы смеетесь над Пыть-Яхом, а там в 2020 году ввели 16-этажный дом. Правда, переселяли туда жителей аварийных домов и балков. Что такое балки? Вот вы в своем человейнике живете и не знаете. Это бытовки и времянки, которые остались со времен освоения Севера. Как они выглядят, показывали коллеги из 86.RU. Там живут сотни жителей северных поселков.
А это фото из богатого Салехарда. Он в программу ДОМ.РФ не попал. Зато там есть ЦУБы (цилиндрический унифицированный блок). Площадь — 24 м2, предназначались для нефтяников и вообще геологов. До недавнего совсем времени в них тоже жили люди, но сейчас власти от этих бочек избавляются, хотя с десяток таких штук по Салехарду, говорят, осталось.
Они, кстати, юридический казус. В них можно было прописаться, но жилой недвижимостью они не считались. Хотя у них и есть официальный адрес. Имущество движимое, поэтому признать его аварийным или ветхим невозможно. Беда с ними, короче.
Вообще, удивительного жилья по стране много. Такое, под которое ни кредит не получить, ни продать его. А есть и такое, где не прописаться. Хотя живут там семьями и детей поднимают.
Сказать, что программа ДОМ.РФ по выдаче льготной ипотеки на вторичку сейчас в корне изменит ситуацию, конечно, слишком оптимистично. В конце концов, в списке программы есть города, в которых прямо сейчас идет, выражаясь образно, процесс, обратный строительству. В том же Часовом Яре или Дзержинске, например. А каким-то городам из того списка еще придется столкнуться с чем-то подобным.
Кстати, удивительно, но факт. Каким-то образом в перечень попали не только города из обновленной Конституции РФ, до которых ипотечным агентам еще очень и очень долго идти, вроде Славянска. Но попался даже один из вроде бы неконституционной Николаевской области — Снигиревка. Он записан в Херсонскую область, но нет. Николаевская. Вообще, российские войска там уже были, но сейчас их там нет. А льготная ипотека будет. Главное — успеть до 30 июня, когда срок программы истекает.