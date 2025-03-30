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Экология Обмеление Волги фоторепортаж Ярославцы ищут сокровища на дне: показываем, насколько отступила вода из-за обмеления Волги

Ярославцы ищут сокровища на дне: показываем, насколько отступила вода из-за обмеления Волги

Теперь на пляж поместится еще больше отдыхающих

802
12 комментариев
В Ярославле обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле обмелела Волга

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Весна в Ярославле началась с того, что в Волге упал уровень воды. Эксперты считают, что малоснежная зима и отсутствие осадков повлияли на обмеление реки.

«Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснял ранее научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин в разговоре с 76.RU.

Из-за обмеления Волги стали видны артефакты, которые обычно скрыты от глаз. К примеру, старинная баржа, часть водозабора, которому больше ста лет, и остов старого пирса.

В этом материале мы покажем фото левого берега Ярославля. Пляж увеличился, на дне — кучи опасного мусора.

Часть берега все еще покрыта льдом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть берега все еще покрыта льдом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть берега все еще покрыта льдом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь пляж значительно шире | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь пляж значительно шире | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь пляж значительно шире

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пляж увеличился примерно на четверть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПляж увеличился примерно на четверть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пляж увеличился примерно на четверть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В это место в 2023 году врезался речной трамвай | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ это место в 2023 году врезался речной трамвай | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В это место в 2023 году врезался речной трамвай

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Черная полоса показывает уровень воды, который был до обмеления | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерная полоса показывает уровень воды, который был до обмеления | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Черная полоса показывает уровень воды, который был до обмеления

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бетонные сооружения под Октябрьским мостом напоминают каких-то существ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБетонные сооружения под Октябрьским мостом напоминают каких-то существ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бетонные сооружения под Октябрьским мостом напоминают каких-то существ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дно усеяно стеклом, которое торчит острием вверх | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДно усеяно стеклом, которое торчит острием вверх | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дно усеяно стеклом, которое торчит острием вверх

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Опасного мусора полно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОпасного мусора полно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опасного мусора полно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На пляже лежит различный мусор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа пляже лежит различный мусор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На пляже лежит различный мусор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас можно спокойно пройтись по всему берегу Твериц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас можно спокойно пройтись по всему берегу Твериц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас можно спокойно пройтись по всему берегу Твериц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Там где видно камни, должна быть вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТам где видно камни, должна быть вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Там где видно камни, должна быть вода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода сильно отошла от берега | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВода сильно отошла от берега | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода сильно отошла от берега

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые ярославцы воспользовались обмелением и стали искать сокровища | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые ярославцы воспользовались обмелением и стали искать сокровища | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые ярославцы воспользовались обмелением и стали искать сокровища

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Обмеление Волги Экология Река Пляж Река Волга
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Комментарии
12
Гость
34 минуты
А мусор (стекло и пр.) убирают? Такая отличная возможность сделать Волгу комфортнее.
Гость
40 минут
Сейчас кого-нибудь отроют и ковид покажется детской забавой. Если кто не знает, Статья 243.2 Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения до 4 лет лишения свободы.
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