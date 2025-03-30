Ярославцы ищут сокровища на дне: показываем, насколько отступила вода из-за обмеления Волги

Весна в Ярославле началась с того, что в Волге упал уровень воды. Эксперты считают, что малоснежная зима и отсутствие осадков повлияли на обмеление реки.
«Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснял ранее научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин в разговоре с 76.RU.
Из-за обмеления Волги стали видны артефакты, которые обычно скрыты от глаз. К примеру, старинная баржа, часть водозабора, которому больше ста лет, и остов старого пирса.
В этом материале мы покажем фото левого берега Ярославля. Пляж увеличился, на дне — кучи опасного мусора.