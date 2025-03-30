От фаворитки Кончаловского до любовницы Безрукова: (не)выдуманные романы Карины Андоленко

Актриса Карина Андоленко давно знакома поклонникам российского кино. Она легко перевоплощается и в сильных, и в хрупких героинь, играет и в легких романтических драмах, и в напряженных детективах. А зрители обсуждают не только ее роли, но и, как это обычно водится, личную жизнь, не уставая приписывать Карине множество романов. Сама звезда в то же время предпочитает оставаться загадкой. Что скрывается за улыбкой актрисы, завоевавшей любовь зрителей?
«Такую красоту пропустить было невозможно»
Родители будущей звезды театра и кино отношения к искусству не имели: мама работала сурдопереводчицей, отец был технарем. Разве что бабушка с дедушкой были связаны со сценой: будучи глухонемыми, они играли в спектаклях для людей, лишенных слуха.
Постепенно Карина сама пришла к театральному искусству. Не только потому, что она хотела перевоплощаться в разные образы, но во многом из-за желания побороть собственные комплексы и неуверенность. Так в 12 лет она оказалась на пороге театральной студии. Мама решение поддержала.
— Мама всегда давала мне возможность самостоятельно выбирать. Она не просто моя опора в жизни, а куда больше. Я могу говорить о ней часами, восхищаюсь ей как женщиной, другом, тем, как она умеет слышать людей. У нее очень большое сердце, в ней много юмора и силы, — рассказала Карина Андоленко в одном из интервью.
Театр увлек ее настолько, что вопрос о выборе профессии даже не возникал. Репетиции стали важной частью жизни Карины, а мечта о сцене только крепла. Благодаря поддержке педагога и мамы она решила воплотить детскую мечту и поехала поступать в Москву. В столице она без особого труда прошла серьезный конкурсный отбор в Школу-студию МХАТ и поступила на курс Константина Райкина. Окончив вуз в 2009 году, она по приглашению мэтра вошла в труппу театра «Сатирикон».
Во время работы в «Сатириконе» она получила первое приглашение на кинопробы. И сразу в фильме режиссера Егора Кончаловского «Розы для Эльзы» (16+).
— Помню свой первый съемочный день: руки и ноги мешают, хочется их отрубить. Всё не то, не так, голос какой-то чужой, сама себя не чувствуешь, не контролируешь. Один сплошной зажим, — признавалась актриса. — Причем сцена элементарная, просто нужно было пройти мимо камеры, увидеть фотографию возлюбленного моей героини с надписью «Разыскивается» и побежать после этого, закричать что-то. Элементарная сцена! Но я всё время спотыкалась. К счастью, Егор Андреевич безумно любит артистов, он всё время говорил: «Молодец — дубль!» В какой-то момент я уже не выдержала. Я же понимаю, что всё неправильно делаю. Взорвалась: «Егор Андреевич, вы простите, пожалуйста, но, по-моему, это совсем плохо!» На что Кончаловский сказал: «А я рад, что ты это понимаешь, значит, мы уже на верном пути».
На первый гонорар Карина Андоленко устроила для своих друзей в общежитии настоящий пир. Впрочем, не все деньги ушли на угощения.
— Самое главное, я купила себе кожаную куртку, о которой так долго мечтала, какую-то невозможную — с люрексом, с вышивкой, со стразами, с камнями. Шла по Тверской в общежитие и думала, что все только на меня и оглядываются, потому что такую красоту пропустить было просто невозможно, — вспоминала актриса.
«Не снимаюсь обнаженной»
После этого карьера Карины Андоленко в кино пошла как по маслу. Ей предлагали ведущие или значимые образы, так что актрисе не пришлось довольствоваться эпизодами даже в самом начале своего пути. С каждой новой лентой популярность Карины росла, и вскоре Андоленко уже сама выбирала, где и в каком образе будет сниматься. Здесь у актрисы есть свои принципы.
— Не снимаюсь обнаженной. Мне некомфортно. Я должна искренне понимать, верить, что без этой сцены невозможно передать смысл, рассказать историю. Пока такого не случалось. Поэтому у меня в подобных эпизодах всегда есть дублерша, — говорит Андоленко.
Некоторые съемки требовали от хрупкой Карины немалых физических усилий. В сериале «Золотая Орда» (18+) ей пришлось притвориться мужчиной и носить тяжелую кольчугу, размахивать мечом, да к тому же уверенно держаться в седле, хотя с детства она боится лошадей. Однако актриса справилась со всеми трудностями.
— Я вообще верю, что к нам никогда ничего просто так не приходит. Может быть, в этом ключ для меня как для человека. Ведь можно, просто прочитав сценарий, что-то про себя понять. Я всё время исследую себя, окружение и через профессию, и через жизнь, естественно, — признавалась Андоленко.
«С 16 лет нахожусь в этом ритме»
Особое место в карьере Карины Андоленко занял сериал «Спасская» (12+). Актриса признавалась, что в чем-то чувствует сходство со своей героиней, особенно в трудолюбии. Фильмография Карины действительно впечатляет: к своим 37 годам актриса поучаствовала в более чем 60 проектах.
— Иногда мне кажется, что я ничего не успеваю. Но когда ты занимаешься тем, что ты любишь, то не работаешь ни дня. Просто я не могу по-другому, я не могу без движения, — признавалась очаровательная блондинка. — Может быть, это сложилось благодаря Константину Аркадьевичу Райкину. С 16 лет нахожусь в этом ритме. Однажды я осознанно сделала паузу на семь месяцев, чтобы просто поисследовать себя и научиться проживать саму жизнь. Мне стало в тот момент не хватать ресурса, и я поняла, что я все-таки очень люблю свою профессию. И если мне интересно, то я не устаю.
Кроме того, Андоленко активно участвует в телевизионных проектах. Она появилась в шоу «Поём на кухне всей страной» (12+), где впервые попробовала себя в роли члена жюри, стала ведущей программы «Жди меня» (16+) и предложение продюсеров приняла без раздумий.
— Это точка роста для меня как человека. Потому что, когда ты осознаешь, что герои программы — это все живые люди, со своей болью, со своими надеждами, со своей любовью, ты понимаешь, где ты находишься в эту секунду, здесь и сейчас, — признавалась она. — И вот ты видишь: мама 10 лет искала сына, сын был уверен, что его просто бросили. Он узнает правду и понимает, что он не брошен, а что так сложились жизненные обстоятельства и родной человек все эти годы его ищет! И когда они наконец соединяются и обнимаются, ты словно слышишь взмах крыла ангела, понимаете?
«О личной жизни говорю редко»
Хотя чужие истории не оставляют Карину Андоленко равнодушной, о своей личной жизни она предпочитает не распространяться.
— О личной жизни говорю редко, хотелось бы так и продолжать. Большая часть происходящего со мной и так на виду: выходы, мероприятия, общение с аудиторией — этого много. Вполне нормально, когда хоть что-то хочется оставить себе. Склонна к тому, что личная жизнь на то и личная, — поясняла Карина «Стархиту».
Такая закрытость порождает множество слухов. Карине приписывают немало романов. Например, с однокурсником и актером Гелой Месхи. Людская молва сначала их успешно свела, а потом так же успешно развела. Поклонники утверждали, что Месхи был далеко не моногамен, из-за чего якобы отношения Андоленко с ним не сложились.
Однако в студенческие годы у Карины действительно случился роман с коллегой по цеху — Дмитрием Пчелой. Молодые люди познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ, а в 2020 году Пчела разжужжал всем о своих отношениях с актрисой.
— Она была на первом курсе, а я — на четвертом. Однажды я пошел поесть в столовую и вижу: лежит ее студенческий билет. На нем была изображена невероятная красавица. Потом мы познакомились, а через какое-то время в шутку я ей сказал: «Давай встречаться». И всё началось. Я просто в нее влюбился. Был сразу же сражен, — вспоминал он.
Дмитрий испытывал к Карине глубокие чувства и строил серьезные планы. Однако из-за работы ему пришлось на два года уехать в Таллин. Это и разлучило его с Кариной.
— Мы не смогли уже быть вместе. У Карины после вуза карьера пошла на взлет. Возможно, мы ревновали друг друга к успеху, поэтому не смогли создать семью, — делился актер.
«За ним невозможно не идти»
Со временем актрисе начали приписывать новый роман, на этот раз — с Егором Кончаловским. Поговаривали, что они живут вместе и ждут ребенка. А когда оказалось, что в этом нет ни толики правды, публика тут же «поженила» Андоленко с Сергеем Безруковым.
— Он мой авторитет и бесконечно уважаемый, мой любимый художественный руководитель. Его мнение для меня очень ценно. Сергей Витальевич Безруков для меня, конечно, в первую очередь режиссер-педагог. За ним невозможно не идти. Я, можно сказать, его фанатка, — опровергала Андоленко всякие домыслы.
По словам самой Карины, пока все приписывали ей бурные романы то с коллегами, то с наставниками, она всё это время встречалась с мужчиной, далеким от мира кино. Но избраннику Андоленко в конце концов стало тяжело воспринимать ее профессию. Он болезненно реагировал на съемочный график и частые разлуки. В итоге возлюбленный поставил Карине ультиматум: либо семья, либо карьера. Актриса выбрала путь, о котором мечтала с детства.
В начале 2017 года в кулуарах заговорили о ее романе с сыном Любови Полищук Алексеем Макаровым. Слухи подогревала бывшая жена актера Виктория Богатырева: она утверждала, что Макаров встречал Новый год не с ней, а с Андоленко.
— Я знаю, что Алексей давно дружит с Кариной Андоленко. И не удивлена, что он с ней справлял Новый год и Карина стала его девушкой. Я не очень верю в дружбу между мужчиной и женщиной, — писала Богатырева. — Но после нашего расставания с Макаровым это уже его личная история.
Однако сама Карина категорически отрицала эти домыслы и утверждала, что в ее отношениях с Макаровым никакой романтической подоплеки нет.
«С уходом Сережи я повзрослела»
Сама актриса верит в возможность крепкой дружбы между мужчиной и женщиной, вспоминая о своем близком друге — актере Сергее Куницком, с которым ее связывали искренние и глубокие отношения. Однако в 2020 году Карина пережила болезненную потерю: Сергей ушел из жизни в возрасте 35 лет от внезапно оторвавшегося тромба. Для актрисы эта утрата стала поворотным моментом, заставив ее пересмотреть многие аспекты своей жизни.
— Я осознала, насколько быстротечна жизнь и какой это большой подарок — находиться на земле! Избитая фраза, но правдивая: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненужное. И вот тогда я стала сознательно себя тормозить и заниматься тем, что вызывает душевный отклик, — призналась Карина. — С уходом Сережи я повзрослела. Просто пришли совершенно другие ощущения и открылись новые ценности. Такие, например, как удовольствие от утренней чашки кофе или загородной неспешной прогулки. От того, что можно дышать, видеть, слышать, чувствовать.
На данный момент Карина Андоленко не замужем. А если у нее и есть отношения, то актриса их тщательно скрывает. Не переставая, однако, опровергать одну вымышленную свадьбу за другой.
— Раньше обижалась, переживала, потому что у людей семьи, а я сразу думаю о женах этих мужчин, каково им такое читать. Гела — мой однокурсник, с Димой Дюжевым мы вместе работали в театре, я очень трепетно к нему отношусь как к коллеге. С Егором нас постоянно почему-то женят. Ему безумно благодарна, потому что это человек, благодаря которому моя профессия сложилась, — говорила Андоленко.
Актриса называет себя закрытым человеком и предпочитает уединение шумным компаниям.
— У меня психотип отшельника-одиночки, обожающего тишину и негромкие разговоры. В квартире моя спальня — это настоящая келья, в которой я закрываюсь и восстанавливаюсь. Мне нужно помолчать какое-то время, окружить себя медитациями, книгами, хорошими фильмами, — рассказывает о себе Андоленко.