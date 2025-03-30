От фаворитки Кончаловского до любовницы Безрукова: (не)выдуманные романы Карины Андоленко

О карьере Карины Андоленко известно много, а вот о личной жизни сказано скупо. Приподнимаем завесу тайны Источник: karina_andolenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Актриса Карина Андоленко давно знакома поклонникам российского кино. Она легко перевоплощается и в сильных, и в хрупких героинь, играет и в легких романтических драмах, и в напряженных детективах. А зрители обсуждают не только ее роли, но и, как это обычно водится, личную жизнь, не уставая приписывать Карине множество романов. Сама звезда в то же время предпочитает оставаться загадкой. Что скрывается за улыбкой актрисы, завоевавшей любовь зрителей?

«Такую красоту пропустить было невозможно»

Родители будущей звезды театра и кино отношения к искусству не имели: мама работала сурдопереводчицей, отец был технарем. Разве что бабушка с дедушкой были связаны со сценой: будучи глухонемыми, они играли в спектаклях для людей, лишенных слуха.

Постепенно Карина сама пришла к театральному искусству. Не только потому, что она хотела перевоплощаться в разные образы, но во многом из-за желания побороть собственные комплексы и неуверенность. Так в 12 лет она оказалась на пороге театральной студии. Мама решение поддержала.

— Мама всегда давала мне возможность самостоятельно выбирать. Она не просто моя опора в жизни, а куда больше. Я могу говорить о ней часами, восхищаюсь ей как женщиной, другом, тем, как она умеет слышать людей. У нее очень большое сердце, в ней много юмора и силы, — рассказала Карина Андоленко в одном из интервью.

Карина с мамой живут сейчас в Москве Источник: karina_andolenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Театр увлек ее настолько, что вопрос о выборе профессии даже не возникал. Репетиции стали важной частью жизни Карины, а мечта о сцене только крепла. Благодаря поддержке педагога и мамы она решила воплотить детскую мечту и поехала поступать в Москву. В столице она без особого труда прошла серьезный конкурсный отбор в Школу-студию МХАТ и поступила на курс Константина Райкина. Окончив вуз в 2009 году, она по приглашению мэтра вошла в труппу театра «Сатирикон».

Во время работы в «Сатириконе» она получила первое приглашение на кинопробы. И сразу в фильме режиссера Егора Кончаловского «Розы для Эльзы» (16+).

— Помню свой первый съемочный день: руки и ноги мешают, хочется их отрубить. Всё не то, не так, голос какой-то чужой, сама себя не чувствуешь, не контролируешь. Один сплошной зажим, — признавалась актриса. — Причем сцена элементарная, просто нужно было пройти мимо камеры, увидеть фотографию возлюбленного моей героини с надписью «Разыскивается» и побежать после этого, закричать что-то. Элементарная сцена! Но я всё время спотыкалась. К счастью, Егор Андреевич безумно любит артистов, он всё время говорил: «Молодец — дубль!» В какой-то момент я уже не выдержала. Я же понимаю, что всё неправильно делаю. Взорвалась: «Егор Андреевич, вы простите, пожалуйста, но, по-моему, это совсем плохо!» На что Кончаловский сказал: «А я рад, что ты это понимаешь, значит, мы уже на верном пути».

На первый гонорар Карина Андоленко устроила для своих друзей в общежитии настоящий пир. Впрочем, не все деньги ушли на угощения.

— Самое главное, я купила себе кожаную куртку, о которой так долго мечтала, какую-то невозможную — с люрексом, с вышивкой, со стразами, с камнями. Шла по Тверской в общежитие и думала, что все только на меня и оглядываются, потому что такую красоту пропустить было просто невозможно, — вспоминала актриса.

«Не снимаюсь обнаженной»

После этого карьера Карины Андоленко в кино пошла как по маслу. Ей предлагали ведущие или значимые образы, так что актрисе не пришлось довольствоваться эпизодами даже в самом начале своего пути. С каждой новой лентой популярность Карины росла, и вскоре Андоленко уже сама выбирала, где и в каком образе будет сниматься. Здесь у актрисы есть свои принципы.

— Не снимаюсь обнаженной. Мне некомфортно. Я должна искренне понимать, верить, что без этой сцены невозможно передать смысл, рассказать историю. Пока такого не случалось. Поэтому у меня в подобных эпизодах всегда есть дублерша, — говорит Андоленко.

Некоторые съемки требовали от хрупкой Карины немалых физических усилий. В сериале «Золотая Орда» (18+) ей пришлось притвориться мужчиной и носить тяжелую кольчугу, размахивать мечом, да к тому же уверенно держаться в седле, хотя с детства она боится лошадей. Однако актриса справилась со всеми трудностями.

Этот кадр актриса назвала подарком поклонникам к 23 Февраля Источник: karina_andolenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я вообще верю, что к нам никогда ничего просто так не приходит. Может быть, в этом ключ для меня как для человека. Ведь можно, просто прочитав сценарий, что-то про себя понять. Я всё время исследую себя, окружение и через профессию, и через жизнь, естественно, — признавалась Андоленко.

«С 16 лет нахожусь в этом ритме»

Особое место в карьере Карины Андоленко занял сериал «Спасская» (12+). Актриса признавалась, что в чем-то чувствует сходство со своей героиней, особенно в трудолюбии. Фильмография Карины действительно впечатляет: к своим 37 годам актриса поучаствовала в более чем 60 проектах.

— Иногда мне кажется, что я ничего не успеваю. Но когда ты занимаешься тем, что ты любишь, то не работаешь ни дня. Просто я не могу по-другому, я не могу без движения, — признавалась очаровательная блондинка. — Может быть, это сложилось благодаря Константину Аркадьевичу Райкину. С 16 лет нахожусь в этом ритме. Однажды я осознанно сделала паузу на семь месяцев, чтобы просто поисследовать себя и научиться проживать саму жизнь. Мне стало в тот момент не хватать ресурса, и я поняла, что я все-таки очень люблю свою профессию. И если мне интересно, то я не устаю.

Кроме того, Андоленко активно участвует в телевизионных проектах. Она появилась в шоу «Поём на кухне всей страной» (12+), где впервые попробовала себя в роли члена жюри, стала ведущей программы «Жди меня» (16+) и предложение продюсеров приняла без раздумий.

— Это точка роста для меня как человека. Потому что, когда ты осознаешь, что герои программы — это все живые люди, со своей болью, со своими надеждами, со своей любовью, ты понимаешь, где ты находишься в эту секунду, здесь и сейчас, — признавалась она. — И вот ты видишь: мама 10 лет искала сына, сын был уверен, что его просто бросили. Он узнает правду и понимает, что он не брошен, а что так сложились жизненные обстоятельства и родной человек все эти годы его ищет! И когда они наконец соединяются и обнимаются, ты словно слышишь взмах крыла ангела, понимаете?

«О личной жизни говорю редко»

Хотя чужие истории не оставляют Карину Андоленко равнодушной, о своей личной жизни она предпочитает не распространяться.

— О личной жизни говорю редко, хотелось бы так и продолжать. Большая часть происходящего со мной и так на виду: выходы, мероприятия, общение с аудиторией — этого много. Вполне нормально, когда хоть что-то хочется оставить себе. Склонна к тому, что личная жизнь на то и личная, — поясняла Карина «Стархиту».

Такая закрытость порождает множество слухов. Карине приписывают немало романов. Например, с однокурсником и актером Гелой Месхи. Людская молва сначала их успешно свела, а потом так же успешно развела. Поклонники утверждали, что Месхи был далеко не моногамен, из-за чего якобы отношения Андоленко с ним не сложились.

Однако в студенческие годы у Карины действительно случился роман с коллегой по цеху — Дмитрием Пчелой. Молодые люди познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ, а в 2020 году Пчела разжужжал всем о своих отношениях с актрисой.

— Она была на первом курсе, а я — на четвертом. Однажды я пошел поесть в столовую и вижу: лежит ее студенческий билет. На нем была изображена невероятная красавица. Потом мы познакомились, а через какое-то время в шутку я ей сказал: «Давай встречаться». И всё началось. Я просто в нее влюбился. Был сразу же сражен, — вспоминал он.

Перед обаянием этой блондинки сложно устоять Источник: karina_andolenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дмитрий испытывал к Карине глубокие чувства и строил серьезные планы. Однако из-за работы ему пришлось на два года уехать в Таллин. Это и разлучило его с Кариной.

— Мы не смогли уже быть вместе. У Карины после вуза карьера пошла на взлет. Возможно, мы ревновали друг друга к успеху, поэтому не смогли создать семью, — делился актер.

«За ним невозможно не идти»

Со временем актрисе начали приписывать новый роман, на этот раз — с Егором Кончаловским. Поговаривали, что они живут вместе и ждут ребенка. А когда оказалось, что в этом нет ни толики правды, публика тут же «поженила» Андоленко с Сергеем Безруковым.

— Он мой авторитет и бесконечно уважаемый, мой любимый художественный руководитель. Его мнение для меня очень ценно. Сергей Витальевич Безруков для меня, конечно, в первую очередь режиссер-педагог. За ним невозможно не идти. Я, можно сказать, его фанатка, — опровергала Андоленко всякие домыслы.

По словам самой Карины, пока все приписывали ей бурные романы то с коллегами, то с наставниками, она всё это время встречалась с мужчиной, далеким от мира кино. Но избраннику Андоленко в конце концов стало тяжело воспринимать ее профессию. Он болезненно реагировал на съемочный график и частые разлуки. В итоге возлюбленный поставил Карине ультиматум: либо семья, либо карьера. Актриса выбрала путь, о котором мечтала с детства.

В начале 2017 года в кулуарах заговорили о ее романе с сыном Любови Полищук Алексеем Макаровым. Слухи подогревала бывшая жена актера Виктория Богатырева: она утверждала, что Макаров встречал Новый год не с ней, а с Андоленко.

— Я знаю, что Алексей давно дружит с Кариной Андоленко. И не удивлена, что он с ней справлял Новый год и Карина стала его девушкой. Я не очень верю в дружбу между мужчиной и женщиной, — писала Богатырева. — Но после нашего расставания с Макаровым это уже его личная история.

Однако сама Карина категорически отрицала эти домыслы и утверждала, что в ее отношениях с Макаровым никакой романтической подоплеки нет.

«С уходом Сережи я повзрослела»

Сама актриса верит в возможность крепкой дружбы между мужчиной и женщиной, вспоминая о своем близком друге — актере Сергее Куницком, с которым ее связывали искренние и глубокие отношения. Однако в 2020 году Карина пережила болезненную потерю: Сергей ушел из жизни в возрасте 35 лет от внезапно оторвавшегося тромба. Для актрисы эта утрата стала поворотным моментом, заставив ее пересмотреть многие аспекты своей жизни.

— Я осознала, насколько быстротечна жизнь и какой это большой подарок — находиться на земле! Избитая фраза, но правдивая: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненужное. И вот тогда я стала сознательно себя тормозить и заниматься тем, что вызывает душевный отклик, — призналась Карина. — С уходом Сережи я повзрослела. Просто пришли совершенно другие ощущения и открылись новые ценности. Такие, например, как удовольствие от утренней чашки кофе или загородной неспешной прогулки. От того, что можно дышать, видеть, слышать, чувствовать.

Свадебное платье Андоленко примеряла только на съемках Источник: Карина Андоленко / Vk.com











На данный момент Карина Андоленко не замужем. А если у нее и есть отношения, то актриса их тщательно скрывает. Не переставая, однако, опровергать одну вымышленную свадьбу за другой.

— Раньше обижалась, переживала, потому что у людей семьи, а я сразу думаю о женах этих мужчин, каково им такое читать. Гела — мой однокурсник, с Димой Дюжевым мы вместе работали в театре, я очень трепетно к нему отношусь как к коллеге. С Егором нас постоянно почему-то женят. Ему безумно благодарна, потому что это человек, благодаря которому моя профессия сложилась, — говорила Андоленко.

Актриса называет себя закрытым человеком и предпочитает уединение шумным компаниям.