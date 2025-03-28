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Недвижимость эксклюзив Открытый бассейн и VIP SPA: показываем эскизы аква-отеля, который планируют построить в Ярославле

Открытый бассейн и VIP SPA: показываем эскизы аква-отеля, который планируют построить в Ярославле

На проект требуется около 4,5 млрд рублей

807
12 комментариев
В Ярославле планируют построить аква-отель | Источник: Илья КлягинВ Ярославле планируют построить аква-отель | Источник: Илья Клягин

В Ярославле планируют построить аква-отель

Источник:

Илья Клягин

В Ярославле хотят построить аква-отель «Холмы» на берегу Волги. Проектом занимается известный в городе предприниматель и архитектор Илья Клягин.

На территории базы отдыха на Волгостроевской набережной будет гостиница, VIP SPA, открытый бассейн, гриль-домики и пруд для купания.

Показываем эксклюзивные эскизы проекта.

Места для отдыха будут располагаться и на берегу реки | Источник: Илья КлягинМеста для отдыха будут располагаться и на берегу реки | Источник: Илья Клягин

Места для отдыха будут располагаться и на берегу реки

Источник:

Илья Клягин

На втором этаже планируется обустроить открытые бассейны, а рядом установить шезлонги для отдыха | Источник: Илья КлягинНа втором этаже планируется обустроить открытые бассейны, а рядом установить шезлонги для отдыха | Источник: Илья Клягин

На втором этаже планируется обустроить открытые бассейны, а рядом установить шезлонги для отдыха

Источник:

Илья Клягин

Так будет выглядеть вторая очередь проекта | Источник: Илья КлягинТак будет выглядеть вторая очередь проекта | Источник: Илья Клягин

Так будет выглядеть вторая очередь проекта

Источник:

Илья Клягин

Строительство планируют разделить на первую и вторую очередь. На территории обустроят пруд для купания на том месте, где когда-то оборудовали накопители для водоканала. Вокруг воды построят 17 домиков для постояльцев. В том же районе предусмотрены гриль-домики.

«Развлекательный парк является буфером между первой частью этого объекта и второй, которая представляет собой солидный комплекс порядка 30 тысяч квадратных метров», — пояснил Илья Клягин.

Так будут выглядеть гриль-домики | Источник: Илья КлягинТак будут выглядеть гриль-домики | Источник: Илья Клягин

Так будут выглядеть гриль-домики

Источник:

Илья Клягин

В пруду можно будет купаться и устраивать водные прогулки | Источник: Илья КлягинВ пруду можно будет купаться и устраивать водные прогулки | Источник: Илья Клягин

В пруду можно будет купаться и устраивать водные прогулки

Источник:

Илья Клягин

Как будет выглядеть новый объект на Резинотехнике

Источник:

Илья Клягин

Как будет выглядеть комплекс | Источник: Илья КлягинКак будет выглядеть комплекс | Источник: Илья Клягин

Как будет выглядеть комплекс

Источник:

Илья Клягин

Вид на аква-отель сверху | Источник: Илья КлягинВид на аква-отель сверху | Источник: Илья Клягин

Вид на аква-отель сверху

Источник:

Илья Клягин

Во второй очереди будет располагаться гостиница с двумя ресторанами и конференц-залом, огромный термокомплекс, представляющий собой отчасти аквапарк, отчасти банный комплекс. Также изюминкой станет терраса с открытыми бассейнами, где отдыхающие смогут смотреть на Волгу.

Примерная стоимость строительства аква-отеля — 4,5 млрд рублей.

На территории хотчт обустроить зону с развлечениями для детей | Источник: Илья КлягинНа территории хотчт обустроить зону с развлечениями для детей | Источник: Илья Клягин

На территории хотчт обустроить зону с развлечениями для детей

Источник:

Илья Клягин

Ранее мы публиковали подробный разговор с Ильей Клягиным о проекте.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Отель База отдыха Эскизы Бизнес-проект
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Комментарии
12
Гость
48 минут
Ярославцам крайне необходим третий мост через Волгу, который уже 50 лет строят, но всё никак не построят, но строить мы будем, естественно, аква-отель за 4,5 миллиарда. Л - логика.
Гость
1 час
Ммм рядом с грязной Волгой , красота ))) я все равно лучше выберу заграницу
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