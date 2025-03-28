Открытый бассейн и VIP SPA: показываем эскизы аква-отеля, который планируют построить в Ярославле

В Ярославле хотят построить аква-отель «Холмы» на берегу Волги. Проектом занимается известный в городе предприниматель и архитектор Илья Клягин.
На территории базы отдыха на Волгостроевской набережной будет гостиница, VIP SPA, открытый бассейн, гриль-домики и пруд для купания.
Показываем эксклюзивные эскизы проекта.
Строительство планируют разделить на первую и вторую очередь. На территории обустроят пруд для купания на том месте, где когда-то оборудовали накопители для водоканала. Вокруг воды построят 17 домиков для постояльцев. В том же районе предусмотрены гриль-домики.
«Развлекательный парк является буфером между первой частью этого объекта и второй, которая представляет собой солидный комплекс порядка 30 тысяч квадратных метров», — пояснил Илья Клягин.
Во второй очереди будет располагаться гостиница с двумя ресторанами и конференц-залом, огромный термокомплекс, представляющий собой отчасти аквапарк, отчасти банный комплекс. Также изюминкой станет терраса с открытыми бассейнами, где отдыхающие смогут смотреть на Волгу.
Примерная стоимость строительства аква-отеля — 4,5 млрд рублей.
Ранее мы публиковали подробный разговор с Ильей Клягиным о проекте.