Открытый бассейн и VIP SPA: показываем эскизы аква-отеля, который планируют построить в Ярославле

В Ярославле планируют построить аква-отель Источник: Илья Клягин











В Ярославле хотят построить аква-отель «Холмы» на берегу Волги. Проектом занимается известный в городе предприниматель и архитектор Илья Клягин.

На территории базы отдыха на Волгостроевской набережной будет гостиница, VIP SPA, открытый бассейн, гриль-домики и пруд для купания.

Показываем эксклюзивные эскизы проекта.

Места для отдыха будут располагаться и на берегу реки Источник: Илья Клягин











На втором этаже планируется обустроить открытые бассейны, а рядом установить шезлонги для отдыха Источник: Илья Клягин











Так будет выглядеть вторая очередь проекта Источник: Илья Клягин











Строительство планируют разделить на первую и вторую очередь. На территории обустроят пруд для купания на том месте, где когда-то оборудовали накопители для водоканала. Вокруг воды построят 17 домиков для постояльцев. В том же районе предусмотрены гриль-домики.

«Развлекательный парк является буфером между первой частью этого объекта и второй, которая представляет собой солидный комплекс порядка 30 тысяч квадратных метров», — пояснил Илья Клягин.

Так будут выглядеть гриль-домики Источник: Илья Клягин











В пруду можно будет купаться и устраивать водные прогулки Источник: Илья Клягин











Как будет выглядеть новый объект на Резинотехнике Источник: Илья Клягин

Как будет выглядеть комплекс Источник: Илья Клягин











Вид на аква-отель сверху Источник: Илья Клягин











Во второй очереди будет располагаться гостиница с двумя ресторанами и конференц-залом, огромный термокомплекс, представляющий собой отчасти аквапарк, отчасти банный комплекс. Также изюминкой станет терраса с открытыми бассейнами, где отдыхающие смогут смотреть на Волгу.

Примерная стоимость строительства аква-отеля — 4,5 млрд рублей.

На территории хотчт обустроить зону с развлечениями для детей Источник: Илья Клягин









