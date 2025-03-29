Все ради миллиона: журналисты из Ярославля поделились итогами лотерейного эксперимента

Журналисты из Ярославля скупают лотерейные билеты ради миллиона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наступила шестая неделя лотерейного эксперимента редакции 76.RU. Мы покупаем разные билеты от «Столото» и «Национальной лотереи», чтобы проверить, какую сумму нам удастся выиграть. В планах — миллион рублей.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

Во время эксперимента мы подсчитываем, сколько денег пришлось потратить на покупку билетов, и сколько из них окупилось.

На этой неделе от «Столото» купили билет розыгрыша «Охота. Вызов». В ней можно выиграть от 20 рублей до нескольких тысяч. Сумма суперприза начинается от 75 тысяч рублей. Количество денег зависит от того, сколько чисел из выигрышной комбинации было угадано в двух полях.

Мы выбрали по три числа в каждом поле, но не угадали. За билет отдали 180 рублей, а выиграли 0.

Переходим к «Национальной лотерее». Там играли в «Премьер». В двух полях выбрали по четыре числа без повторений. Суперприз от 50 миллионов рублей можно получить, угадав все числа комбинации. За билет мы отдали 200 рублей.

Увы, но ни одно число не совпало. Минус 200 рублей.