Сэкономить не получится? Как в Ярославле изменились цены на семена и дачный инвентарь — обзор

В садовых магазинах с приближением весны стало больше покупателей Источник: Александра Мамонтова/ 76. RU











Дачный сезон вот-вот начнется. Поэтому мы решили узнать, как изменились цены на семена и садовый инвентарь с прошлого года. Первый садоводческий магазин, который мы посетили, — «Семена» на Угличской улице.

«Ценовая политика разная: семена от 14 рублей до 100 и выше. У каждого покупателя свой выбор, — объяснила продавщица семян из магазина „Семена“ Наталья. — Поймите правильно, кто-то приходит с пенсией в 13 тысяч».

Ранняя весна подходит для посева холодостойких растений. К слову, цены на них по сравнению с прошлым годом не изменились.

«Продажа яровых началась без роста цен на семена. Что будет с озимыми, нужно ближе к делу узнавать. Поэтому сейчас на данном этапе вряд ли кто-то скажет», — объяснили в компании «Щёлково Агрохим».

Часть товара дорожает

Если цены на семена не изменились, то подобного нельзя сказать о садовом инвентаре.

«Всё дорожает. С нового года примерно на 20% дорожает», — рассказал продавец ярославского магазина садового инвентаря «Наш сад» Евгений.

Ажиотаж вокруг инструментов связан с приходом весны. Сейчас у покупателей преобладают сезонные товары, которые нужно обновить перед началом дачных работ.

«По весне берут секаторы, сучкорезы, грабли берут много, потому что надо убирать территорию. И обычный инвентарь, например лопаты», — добавил Евгений.

Стоит ли ждать роста цен

Мы спросили у аналитиков сервиса «Авито», насколько подорожали товары в сегментах «дача» и «огород». А также уточнили, какие категории товаров пользуются у садоводов особым спросом.

«В 2024 году в Ярославской области среди садового инвентаря динамичнее всего выросли продажи секаторов: более чем в два раза в сравнении с 2023 годом», — сообщили в «Авито».

По данным сервиса объявлений, чаще всего в 2024 году покупали шланги и садовые ножницы. За прошлый год они подорожали на 14–15% относительно 2023 года.

Однако есть и те товары, цены на которые снизились. Например, опрыскиватели от насекомых подешевели на 47%, ножницы — на 16%. Цены на грабли и лопаты в прошлом году снизились на 3%.

«Цены на товары для сада и дачи незначительно вырастут, однако уже к середине сезона стабилизируются, затем и вовсе пойдут на спад. Тогда садовые инструменты можно будет приобрести со значительным дисконтом», — рассказали в «Авито».

Напомним, ранее мы публиковали подборку цветов, которые прекрасно чувствуют себя в кашпо, больших горшках или коробах и будут радовать цветением весь теплый сезон. Кроме того, не так давно эксперт в сфере недвижимости рассказал, на что обращать внимание при покупке дачи.