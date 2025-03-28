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Город Будут набирать парней 2007 года рождения: в Ярославской области подписали указ о весеннем призыве

Будут набирать парней 2007 года рождения: в Ярославской области подписали указ о весеннем призыве

Что говорится в документе

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14 комментариев
Как пройдет весенний призыв в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак пройдет весенний призыв в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как пройдет весенний призыв в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о проведении призыва граждан 1995–2007 годов рождения на военную службу в апреле–июле 2025 года.

«Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя Председателя правительства Ярославской области Хохрякова Д. С. Указ вступает в силу с момента подписания», — говорится в документе.

Весенний призыв на срочную службу в России традиционно начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. О его начале сообщает президент России. В своем указе он также обозначает, сколько людей призовут. Предельный возраст в 2024 году подняли с 27 до 30 лет.

Во время весеннего призыва в 2025 году, как заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, в России будут шире использовать электронные повестки. Для этого создали единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Ранее наши коллеги рассказывали, какие изменения ждут призывников в 2025 году.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Весенний призыв Армия Указ Губернатор
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Комментарии
14
Гость
3 часа
Следующие!!! Следующие!!! Всё идёт по Плану 😈
Ярпортал
2 часа
Зуммеры, надеюсь, умные парни
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