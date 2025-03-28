Будут набирать парней 2007 года рождения: в Ярославской области подписали указ о весеннем призыве

Как пройдет весенний призыв в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о проведении призыва граждан 1995–2007 годов рождения на военную службу в апреле–июле 2025 года.

«Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя Председателя правительства Ярославской области Хохрякова Д. С. Указ вступает в силу с момента подписания», — говорится в документе.

Весенний призыв на срочную службу в России традиционно начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. О его начале сообщает президент России. В своем указе он также обозначает, сколько людей призовут. Предельный возраст в 2024 году подняли с 27 до 30 лет.

Во время весеннего призыва в 2025 году, как заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, в России будут шире использовать электронные повестки. Для этого создали единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.