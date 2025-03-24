До концерта — месяц, а билетов уже нет: ярославцы раскупили места на сольник легендарной рок-группы

Группа «Кипелов» приезжает в Ярославль с концертом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ярославцы раскупили билеты на концерт рок-группы «Кипелов» (6+), который должен пройти 24 апреля в КЗЦ «Миллениум».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Афиша», большинство мест в зале разобрано, несмотря на то, что до концерта еще месяц. Билеты стоят от 3,3 до 6,2 тысячи рублей.

«Покупали билеты в эти выходные. Удивились, что так много мест раскупили. Пришлось брать места дороже. Но радует, что ярославцы испытывают любовь к рок-музыке!» — рассказала читательница 76.RU Ксения.

Концерт группы «Кипелов» в Ярославле пройдет 24 апреля Источник: «Яндекс.Афиша»











Организаторы концерта обещают незабываемое шоу.

«С начала 2024 года группа презентует новую программу „Весы судьбы“ и скоро легендарная группа приедет в ваш город, чтобы презентовать совершенно новый материал и сыграть лучшие композиции за всё время существования коллектива!» — сообщают организаторы концерта.

«Кипелов» — российская рок-группа, основанная в 2002 году вокалистом и композитором Валерием Кипеловым. Коллектив быстро завоевал популярность благодаря мощному голосу лидера и сильным композициям в жанре хард-рок и метал. Состав группы неоднократно менялся, но Валерий Кипелов оставался постоянным лидером. Группа выпустила несколько альбомов, которые стали знаковыми для российской рок-сцены. Одни из самых популярных песен — «Я свободен» (12+), «Я здесь» (12+), «Дыхание тьмы» (12+), «Крещение огнем» (12+) и др.