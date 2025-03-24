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Развлечения До концерта — месяц, а билетов уже нет: ярославцы раскупили места на сольник легендарной рок-группы

До концерта — месяц, а билетов уже нет: ярославцы раскупили места на сольник легендарной рок-группы

Мероприятие запланировано на 24 апреля

26 266
47 комментариев
Группа «Кипелов» приезжает в Ярославль с концертом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUГруппа «Кипелов» приезжает в Ярославль с концертом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Группа «Кипелов» приезжает в Ярославль с концертом

Источник:

Ярославцы раскупили билеты на концерт рок-группы «Кипелов» (6+), который должен пройти 24 апреля в КЗЦ «Миллениум».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Афиша», большинство мест в зале разобрано, несмотря на то, что до концерта еще месяц. Билеты стоят от 3,3 до 6,2 тысячи рублей.

«Покупали билеты в эти выходные. Удивились, что так много мест раскупили. Пришлось брать места дороже. Но радует, что ярославцы испытывают любовь к рок-музыке!» — рассказала читательница 76.RU Ксения.

Концерт группы «Кипелов» в Ярославле пройдет 24 апреля | Источник: «Яндекс.Афиша»Концерт группы «Кипелов» в Ярославле пройдет 24 апреля | Источник: «Яндекс.Афиша»

Концерт группы «Кипелов» в Ярославле пройдет 24 апреля

Источник:

Организаторы концерта обещают незабываемое шоу.

«С начала 2024 года группа презентует новую программу „Весы судьбы“ и скоро легендарная группа приедет в ваш город, чтобы презентовать совершенно новый материал и сыграть лучшие композиции за всё время существования коллектива!» — сообщают организаторы концерта.

«Кипелов» — российская рок-группа, основанная в 2002 году вокалистом и композитором Валерием Кипеловым. Коллектив быстро завоевал популярность благодаря мощному голосу лидера и сильным композициям в жанре хард-рок и метал. Состав группы неоднократно менялся, но Валерий Кипелов оставался постоянным лидером.

Группа выпустила несколько альбомов, которые стали знаковыми для российской рок-сцены. Одни из самых популярных песен — «Я свободен» (12+), «Я здесь» (12+), «Дыхание тьмы» (12+), «Крещение огнем» (12+) и др.

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Концерт Рок Рок-группа Кипелов
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Комментарии
47
Гость
25 марта, 07:35
Крещение огнем - это Ария 🤭
Гость
24 марта, 19:45
На Кипелова можно сходить,а то уж задолбали со своим Шаманом))
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