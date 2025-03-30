Пока одни покоряют Америку, другие завершают карьеру. Как сложилась судьба звездных детей-хоккеистов

В США переехали 17 спортсменов из «Юности-2008». Девять из них играли в команде с 2017 года Источник: Alex_Antropov hockey channel / Telegram











Хоккеистам из екатеринбургской команды «Юность-2008» по 16–17 лет. Несколько лет назад видео с их тренировки взорвало соцсети. В этом ролике спортсмены, которым тогда было лет 7, с невероятной скоростью преодолевали полосы препятствий. Всего за пару дней видео набрало 15 миллионов просмотров. Сегодня многие из тех ребят играют в топовых юношеских командах Северной Америки и претендуют на место в НХЛ. E1.RU рассказывает, как сложились судьбы хоккеистов.

Видео с тренировки в 2017 году опубликовал тренер Александр Антропов. Эти кадры сделали юных игроков звездами Источник: E1.RU / архив

Видео убойной тренировки детской команды было снято и опубликовано в 2017 году. Из-за одинаковой формы сложно точно определить, кто именно из игроков попал в кадр. Зато в протоколах матчей сезона-2017/2018 можно без труда найти полный состав команды «СКА-Юность — 2008». Всего в нем значится 21 имя.

В нынешнем составе «Юности» не осталось ни одного игрока из состава 2017 года. Парни, ставшие главными героями того легендарного видео, играют за другие команды. Причем 9 спортсменов из 22 продолжают карьеру в Северной Америке.

Американскую хоккейную лигу называют испытательным полигоном для молодых спортсменов, через который многие из них попадают в НХЛ (которую, в свою очередь, принято считать сильнейшей лигой мира). Часто у владельцев клубов национальной лиги есть несколько команд в АХЛ, и они могут спокойно перемещать игроков внутри системы.

Среди уехавших оказался один из самых ярких игроков сборной Егор Шилов. Летом 2024 года парня взяли играть за американский Long Island Gulls, а 17 февраля этого года перевели в сборную Бостонского университета. Он стал первым российским полевым игроком в этой команде. Об этом говорится на сайте по отслеживанию статистики Eliteprospects.

Незадолго до отъезда филиал Федерации хоккея в Екатеринбурге выпустил про Егора короткометражку «Хоккей в жизни. Жизнь в хоккее (интервью с лучшим бомбардиром России)» (0+). В фильме спортсмен рассказывает о том, что ежедневно проводит на арене минимум по пять часов.

— Первый турнир был в семь [лет]. Я получал удовольствие и получаю его до сих пор. Мне нравится приходить сюда каждый день, тренироваться, совершенствоваться. Жизнь — это хоккей. Всё время провожу на арене, поэтому ни с кем толком не познакомился, не подружился. Все друзья мои в раздевалке сидят, — рассказал Шилов.

Кстати, Егор — один из немногих участников той команды, кто активно ведет социальные сети. О переводе он написал так: «Рад объявить о своем обязательстве играть за Бостонский университет! Спасибо родным, друзьям и тренерам за поддержку. Вперед, Терьеры!»

По оценке «Спорт-Экспресса», из всех бывших игроков «Юности» у Егора Шилова самый высокий шанс через два года попасть во взрослую лигу НХЛ.

Вместе с воспитанниками Александр Антропов поднимался на гору в Финиксе (штат Аризона) Источник: Alex_Antropov hockey channel / Telegram На этом снимке слева направо: Илья Колмаков (в синей кепке), Егор Шилов (в белой кепке), Алексей Жуков, Данил Семейкин (в красной кепке), Иван Коршиков, Владислав Власов, Никита Федотов, Андрей Молгачев, Андрей Гудин, Денис Паслер Источник: Alex_Antropov hockey channel / Telegram

Несколько месяцев назад в Сети бурно обсуждали отъезд за океан другого бывшего игрока «Юности» — Дениса Паслера, сына губернатора Оренбургской области. Паслер-младший (кстати, обладающий для своего возраста внушительными габаритами: рост — 196 см, вес — 93 кг) заявлен за команду New Jersey Rockets из города Бриджуотер, штат Нью-Джерси. У клуба есть несколько команд, в которых играют дети и юниоры разных возрастов. Они выступают в студенческих и молодежных лигах.

Денис Паслер — младший начал заниматься хоккеем в 2014 году. На позиции защитника он выступал за спортивные школы «Спартаковец», «Факел» и «Юность», а в период с 2020 по 2022 год играл за московский ЦСКА.

Все социальные сети Дениса закрыты от посторонних глаз, зато кучу снимков с ним можно найти в Telegram-канале Александра Антропова. Во всех постах тренер с теплотой и любовью пишет о воспитанниках и делится их успехами. В его канале есть даже несколько специальных вкладок для бывших игроков «Юности», уехавших в США. Они называются North America и «Наши в USHL». Паслера-младшего легко узнать на всех снимках: он самый высокий среди игроков.

Слева направо: Егор Шилов, Олег Кулебякин, Денис Паслер, Александр Антропов, Андрей Молгачев, Михаил Черепанов Источник: Alex_Antropov hockey channel / Telegram

Еще в списке американских команд можно найти имя сына заведующей отделением хоккея «Дацюк Арены» Ольги Семейкиной, Данила Семейкина. В сезоне-2024/2025 он играет в Black Bear Academy (Филадельфия).

Из тех парней, чью тренировку миллионы зрителей наблюдали в соцсетях, еще шестеро играют в США. Защитник Константин Юрков оказался в команде Мэриленда, Михаил Черепанов — в Иллинойсе, нападающий Адам Исраилов — в Каролине, Илья Колмаков — в Little Caesars (Детройт), Андрей Гудин — в Blue Jackets (Огайо).

Более интересное перемещение произошло у нападающего Алексея Жукова. Еще в 2022 году он играл в юношеской лиге в Миннесоте, затем на сезон вернулся в Россию и выступал за «Юность». В 2024 году хоккеист попал в Long Island Gulls и перевелся в Бостонскую хоккейную академию. Уже известно, что в 2026–2027 годах парень будет играть за частный католический университет «Колледж Провиденса».

Алексей Жуков играет под номером 27 в команде «Чайки Лонг-Айленда» Источник: Alex_Antropov hockey channel / Telegram

Внушительная часть героев того легендарного видео осталась играть в российских лигах. Например, подававший большие надежды Федор Отмахов перешел в «Автомобилист-Спартаковец». В одной команде с ним оказались защитники Данила Гусарин и Дмитрий Маргунин.

В родном Екатеринбурге остались еще два игрока — нападающий Артемий Прокофьев (в 2024 году он перевелся из «Спартаковца» в «Красные крылья») и защитник Олег Скальский (с 2023 года выступает за «Факел»).

Оба вратаря с того легендарного видео перешли в команды соседних регионов. Марк Гомозов — в «Тюменский легион», а Григорий Мельников — в «Югра-ЮКИОР». Еще по одному игроку достались ярославскому «Локомотиву», челябинскому «Трактору», новокузнецкому «Металлургу» и удмуртским «Челнам». К ним перешли нападающие Котков Матвей, Иван Мангустов, Семен Герасимов и Ибрахим Батыров.

По данным Федерации хоккея Свердловской области, один игрок «Юности» из состава 2017 года уже завершил спортивную карьеру. Нападающий Алексей Бахирев в 2020 году перешел в «Факел», а через два года перестал выходить на лед.

В августе 2024 года сразу несколько выпускников команды «Юность-2008» перебрались играть в Америку Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Кто растит восходящих звезд хоккея

Со всеми парнями из видео практически с момента набора работал тренер Александр Антропов. По слухам, он и был главным инициатором отъезда игроков за границу. Еще в 2015 году Антропов был уверен, что из нового поколения игроков вырастут звезды мирового уровня. В раннем интервью E1.RU он рассказывал, как тренирует «Юность-2008».

— Отвечу так: с командой 2008 года рождения работает тренерский штаб из трех человек. Мы с Сергеем Немолодышевым на льду работаем с полевыми игроками, а его брат Михаил Немолодышев занимается с вратарями. Все вместе мы берем лучшее из разных направлений, применяем на тренировках и сами импровизируем. В России же нет единой системы тренировок, у нас каждый тренирует по-своему. Что-то подсмотрели у канадцев, что-то — у шведов, что-то — у челябинцев плюс свой опыт применяем.

Теперь лучший бомбардир «Территории хоккея» Егор Шилов играет за Бостонский университет Источник: Alex_Antropov hockey channel / Telegram

Сам Антропов обучался в школе челябинского «Трактора» и в 2010-е годы играл в одной команде с олимпийским чемпионом Вячеславом Войновым, однако карьера в профессиональном хоккее не сложилась. Проведя всего 12 матчей в Континентальной хоккейной лиге, Александр получил серьезную травму, зато быстро стал одним из лучших детских тренеров по хоккею в России.