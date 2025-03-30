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Город В Ярославле нашли плавучую баню, которая работала без лицензии. Что говорят в самом комплексе

В Ярославле нашли плавучую баню, которая работала без лицензии. Что говорят в самом комплексе

Ярославская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление

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4 комментария
Баня работала без лицензии | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратураБаня работала без лицензии | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Баня работала без лицензии

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура

В Ярославле нашли баню, которая работала без лицензии. У владельца не было разрешения… Перевозить пассажиров на воде. Проверить плавучий банный комплекс ранее просили горожане.

«Проверка показала, что индивидуальный предприниматель осуществлял коммерческую деятельность без лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом и без регистрации в Российском Классификационном Обществе», — пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры обратились в Кировский суд с требованием прекратить работу комплекса.

«Суд требования транспортной прокуратуры удовлетворил — эксплуатация судна запрещена до получения всех необходимых документов», — уточнили в ведомстве.

76.RU отправил запрос в банный комплекс с просьбой прояснить ситуацию.

«Мы заявляем категорически: решение суда первой инстанции не вступило в законную силу, а значит, не имеет юридической силы и не может служить основанием для ограничения нашей работы. Проект Баня „Пароход“ продолжает функционировать в штатном режиме, как и прежде, поскольку мы ничего не нарушали. Действуем строго в рамках закона, имея все необходимые разрешения и документы», — сообщили в комплексе. — «Считаем вынесенное решение необоснованным и юридически уязвимым. Оно основано на устаревших нормах, которые не учитывают специфику современных туристических проектов. Более того, мы видим в этой ситуации признаки недобросовестной конкуренции. Недоброжелатели, пользуясь пробелами в законодательстве, пытаются устранить уникальный объект, который стал визитной карточкой Ярославля и привлекает тысячи туристов ежегодно».

В комплексе уточнили, что будут обжаловать решение и настаивают, что деятельность комплекса легальна. Кроме того, там отметили, что работа плавучей бани продолжается.

«Проект соответствует духу грядущих реформ 2025 года, где акцент сделан на развитие туризма и малого бизнеса. Призываем власти региона не допустить, чтобы устаревшие законы и коррупционные схемы уничтожили то, что уже стало частью культурного кода Ярославля. Мы открыты для диалога и готовы предоставить любые документы, подтверждающие прозрачность нашей работы. Мы защитим проект и доброе имя региона в суде и публичном поле».

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Комментарии
4
Гость
57 минут
Не могу понять. Если эта баня не крейсирует по фарватеру, то кому на транспорте она мешает? Спасатели, пожарные дали добро, как я понимаю. Тогда какие претензии?
Гость
2 минуты
обнаглели горе-бизнесмены
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