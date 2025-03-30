В Ярославле нашли плавучую баню, которая работала без лицензии. Что говорят в самом комплексе

Баня работала без лицензии Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура











В Ярославле нашли баню, которая работала без лицензии. У владельца не было разрешения… Перевозить пассажиров на воде. Проверить плавучий банный комплекс ранее просили горожане.

«Проверка показала, что индивидуальный предприниматель осуществлял коммерческую деятельность без лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом и без регистрации в Российском Классификационном Обществе», — пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры обратились в Кировский суд с требованием прекратить работу комплекса.

«Суд требования транспортной прокуратуры удовлетворил — эксплуатация судна запрещена до получения всех необходимых документов», — уточнили в ведомстве.

76.RU отправил запрос в банный комплекс с просьбой прояснить ситуацию.

«Мы заявляем категорически: решение суда первой инстанции не вступило в законную силу, а значит, не имеет юридической силы и не может служить основанием для ограничения нашей работы. Проект Баня „Пароход“ продолжает функционировать в штатном режиме, как и прежде, поскольку мы ничего не нарушали. Действуем строго в рамках закона, имея все необходимые разрешения и документы», — сообщили в комплексе. — «Считаем вынесенное решение необоснованным и юридически уязвимым. Оно основано на устаревших нормах, которые не учитывают специфику современных туристических проектов. Более того, мы видим в этой ситуации признаки недобросовестной конкуренции. Недоброжелатели, пользуясь пробелами в законодательстве, пытаются устранить уникальный объект, который стал визитной карточкой Ярославля и привлекает тысячи туристов ежегодно».

В комплексе уточнили, что будут обжаловать решение и настаивают, что деятельность комплекса легальна. Кроме того, там отметили, что работа плавучей бани продолжается.