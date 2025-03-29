НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 757мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,68
EUR 89,66
Пытаемся выиграть миллион
Тренды весны 2025
ЧП в школе
Волга достигла минимума
Кто такие кавер-денсеры
Дети провалились под лед
Погода на выходных
Указ о весеннем призыве
Аква-отель у Волги
Город подробности В Ярославле построят новый жилой квартал на месте фабрики

В Ярославле построят новый жилой квартал на месте фабрики

Проект вынесли на общественные обсуждения

1 451
20 комментариев
Что известно о застройке на Тверицах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧто известно о застройке на Тверицах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Что известно о застройке на Тверицах

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Власти Ярославля вынесли на общественное обсуждение проект планировки и межевания территории в Тверицах на месте фабрики валяной обуви. Об этом свидетельствуют данные в постановлении мэрии от 28 марта.

«Мэрия города Ярославля постановляет провести общественные обсуждения в период с 9 по 16 апреля 2025-го на официальном портале Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и в ходе проведения экспозиции», — говорится в документах.

Как ранее сообщал на пресс-завтраке с журналистами мэр Артем Молчанов, в Тверицах планируется строительство примерно 180 тысяч квадратных метров жилья, двух детских садов и школы.

«Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных организациях частично будет осуществляться за счет планируемой дошкольной образовательной организации на 150 мест в квартале, ограниченном просп. Авиаторов, Набережным переулком, Сквозным переулком, примыкающем к проектируемому кварталу с южной стороны и полностью охватывающем рассматриваемую территорию нормативным радиусом доступности», — уточняется в постановлении мэрии.

В планах — строительство в Тверицах целого комплекса многоквартирных домов до 3–4 этажей. Подробности проекта застройки читайте в этом материале

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ЖК Застройка Дома Строительство
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
1 час
Почему мэр не озвучит сколько миллионов кв.м в городе не продано. Ни один парк не приведен в надлежащее состояние, не говоря о том, чтобы разбить хотя бы один новый. С детьми отдохнуть где ? Разве что в ТЦ. Пенсионерам, чтобы прогуляться среди деревьев и посидеть на скамейке в тени, в подавляющем большинстве своём нужно проехать не одну остановку на общественном транспорте. Ярославль превращается в безликую новостройку, которая уничтожает самобытность и неповторимость древнего города.
Гость
1 час
"в Тверицах планируется строительство примерно 180 тысяч квадратных метров жилья, двух детских садов и школы". А детские и взрослые поликлики не планируют строить? Только закрывают. В Ярослпвле сплошь киборги живут?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление