В Ярославле построят новый жилой квартал на месте фабрики

Что известно о застройке на Тверицах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Власти Ярославля вынесли на общественное обсуждение проект планировки и межевания территории в Тверицах на месте фабрики валяной обуви. Об этом свидетельствуют данные в постановлении мэрии от 28 марта.

«Мэрия города Ярославля постановляет провести общественные обсуждения в период с 9 по 16 апреля 2025-го на официальном портале Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и в ходе проведения экспозиции», — говорится в документах.

Как ранее сообщал на пресс-завтраке с журналистами мэр Артем Молчанов, в Тверицах планируется строительство примерно 180 тысяч квадратных метров жилья, двух детских садов и школы.

«Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных организациях частично будет осуществляться за счет планируемой дошкольной образовательной организации на 150 мест в квартале, ограниченном просп. Авиаторов, Набережным переулком, Сквозным переулком, примыкающем к проектируемому кварталу с южной стороны и полностью охватывающем рассматриваемую территорию нормативным радиусом доступности», — уточняется в постановлении мэрии.