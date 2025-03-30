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Здоровье Вместо сердца — аппарат: бывшая жена Паши Техника раскрыла его состояние

Вместо сердца — аппарат: бывшая жена Паши Техника раскрыла его состояние

По словам Евы Карицкой, у рэпера серьезные проблемы с почками

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1 комментарий
Это далеко не первый случай, когда наркотики привели рэпера на больничную койку | Источник: techniquepashalive / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Это далеко не первый случай, когда наркотики привели рэпера на больничную койку | Источник: techniquepashalive / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Это далеко не первый случай, когда наркотики привели рэпера на больничную койку

Источник:

techniquepashalive / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) прилетела в Таиланд и рассказала о состоянии здоровья рэпера. По словам Евы Карицкой, слухи о его смерти по-прежнему остаются слухами. Но артист все еще находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Для поддержания в курсе его подписчиков сейчас я опять иду в госпиталь. Сегодня воскресенье, врача не будет, — сообщила Ева Карицкая. — Но хотя бы узнаем, в каком состоянии находится Паша. Надеюсь, что не хуже, чем было. Я заселилась недалеко от госпиталя, в пешей доступности».

Ева отметила, что у Паши полностью поражены легкие из-за инфекции, сердце поддерживается благодаря ЭКМО, а мозг не поврежден. Она также добавила, что с почками возникли проблемы из-за того, что не отходит моча.

ЭКМО — это метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкие для обеспечения временной поддержки жизни пациента, когда собственные органы человека не могут функционировать нормально.

Бывшая жена

Источник:

Ева Карицкая / Telegram

В искусственную кому Пашу Техника ввели 27 марта. Менеджер артиста заявлял, что это произошло после отравления неизвестным веществом. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая пояснила, что это были наркотики.

Окружение артиста сообщило, что у Павла выявлены пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдромом. Его состояние оценивается как критическое. Перевести в Россию рэпера пока невозможно: есть риск, что он не выживет при транспортировке.

Паша сильный. Паша родился в белой рубашке. Несмотря на то, что он делает, говорит. Главное — верить.

Ева Карицкая

Бывшая жена Паши Техника

«Сейчас мы будем собирать документы, завтра я буду встречаться с врачом, — добавила женщина. — Мы начнем сбор средств, которым будут заниматься ребята из „Выживших“.

Проект «Выжившие» (18+) — это документальные хроники наркоэпидемии в современной России без купюр и цензуры. Проект ведется силами команды единомышленников и существует на добровольные пожертвования.

Подробнее о том, кто такой Паша Техник и как он стал известен наши коллеги с «MSK1.RU» рассказывали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Иван БогдановИван Богданов
Иван Богданов
журналист MSK1.RU
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Паша Техник Таиланд
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Про нормальных людей интереснее читать.
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