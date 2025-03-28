Кричали о помощи: в Ярославской области шестеро детей провалились под лед. Видео

Шестеро детей провалились под лед Источник: МЧС России / Telegram











В Ярославской области шестеро детей провалились под лед. ЧП произошло в деревне Устье на реке Ить. О происшествии рассказали спасатели МЧС вечером 28 марта.

«Компания из шести ребят в возрасте от 10 до 12 лет решила разнообразить свой досуг: они вышли на тонкий лед», — рассказали в МЧС России.

Испуганные дети начали кричать. Их услышала жительница деревни. Она прибежала на берег и вызвала спасателей.

«Детвора смогла выбраться на берег. К счастью, никто не пострадал. Инспекторы ГИМС МЧС России прибыли на место и провели профилактическую беседу. Эта история могла закончиться трагически», — рассказали спасатели.

Дети рассказали, как угодили в воду Источник: МЧС России / Telegram

В феврале под лед в Ярославской области провалился велосипедист. Очевидцы рассказали, что рядом с местом трагедии нашли сапоги. Мужчину быстро унесло течением. Правоохранители сообщили, что они занялись поисками тела.