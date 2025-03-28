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Происшествия Кричали о помощи: в Ярославской области шестеро детей провалились под лед. Видео

Кричали о помощи: в Ярославской области шестеро детей провалились под лед. Видео

Спасатели раскрыли детали ЧП

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Шестеро детей провалились под лед | Источник: МЧС России / TelegramШестеро детей провалились под лед | Источник: МЧС России / Telegram

Шестеро детей провалились под лед

Источник:

МЧС России / Telegram

В Ярославской области шестеро детей провалились под лед. ЧП произошло в деревне Устье на реке Ить. О происшествии рассказали спасатели МЧС вечером 28 марта.

«Компания из шести ребят в возрасте от 10 до 12 лет решила разнообразить свой досуг: они вышли на тонкий лед», — рассказали в МЧС России.

Испуганные дети начали кричать. Их услышала жительница деревни. Она прибежала на берег и вызвала спасателей.

«Детвора смогла выбраться на берег. К счастью, никто не пострадал. Инспекторы ГИМС МЧС России прибыли на место и провели профилактическую беседу. Эта история могла закончиться трагически», — рассказали спасатели.

Дети рассказали, как угодили в воду

Источник:

МЧС России / Telegram

В феврале под лед в Ярославской области провалился велосипедист. Очевидцы рассказали, что рядом с местом трагедии нашли сапоги. Мужчину быстро унесло течением. Правоохранители сообщили, что они занялись поисками тела.

Специалисты объясняли, что самый ненадежный лед — покров, имеющий оттенок серого, матово-белого или желтого цвета. Он может обрушиться даже без предупреждающего треска.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Провалились под лед Дети МЧС
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