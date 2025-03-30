В США самолет рухнул на жилой дом и взорвался. Все на борту погибли: видео

В США легкомоторный самолет рухнул на пригородный дом и взорвался. Трагедия произошла в Бруклин-Парке, штат Миннесота. По данным CNN, все люди, находившиеся на борту, погибли. Их точное число пока не установили, однако известно, что самолет вмещает в себя до шести человек.
Как сообщает телеканал со ссылкой на пожарную охрану города, жильцы дома благополучно покинули здание, никто не пострадал. Мэр Бруклин-Парка пообещал оказать помощь семьям, пострадавшим от авиакатастрофы.
Известно, что самолет вылетел из международного аэропорта в Айове и направлялся в округ Анока-Блейн в Миннеаполисе. Проводится расследование.
Это ЧП стало продолжением целой серии авиакатастроф в США. В начале марта небольшой самолет рухнул на парковку у дома престарелых в штате Пенсильвания, чуть ранее лайнер упал на здание в Калифорнии, другой, пассажирский, рухнул в реку, а третий упал и протаранил жилые дома. Во всех трех ЧП погибли люди.