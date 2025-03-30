В США самолет рухнул на жилой дом и взорвался. Все на борту погибли: видео

В США легкомоторный самолет рухнул на пригородный дом и взорвался. Трагедия произошла в Бруклин-Парке, штат Миннесота. По данным CNN, все люди, находившиеся на борту, погибли. Их точное число пока не установили, однако известно, что самолет вмещает в себя до шести человек.